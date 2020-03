Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be az új eszközeit – többek között az iPhone SE második generációs változatát is.","shortLead":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be...","id":"20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d965d9-db99-4dd3-81b7-1ea321b3122f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 15:03","title":"Elmaradhat az iPhone 9 bemutatója, de azért jöhet az olcsó telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb kiderül.","shortLead":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb...","id":"20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9011c-22cc-4762-bccd-a11c3ce2ba5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","timestamp":"2020. március. 10. 08:10","title":"Tóta W: Szép új világ, alsó légúti tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért, hogy ne kapjuk el a vírust? Magyarázó videóban mutatjuk meg.","shortLead":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért...","id":"20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fa91e5-7f88-4b9c-bdb8-9886bfdde9e5","keywords":null,"link":"/360/20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 11. 13:05","title":"Videós útmutató, mit tegyünk a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria csak orvosi igazolással enged be ezentúl olasz állampolgárokat, a hazaérkező osztrákokat karanténba zárják, és az 500 fősnél nagyobb rendezvényeket betiltják.","shortLead":"Ausztria csak orvosi igazolással enged be ezentúl olasz állampolgárokat, a hazaérkező osztrákokat karanténba zárják, és...","id":"20200310_Ausztria_megtiltja_a_beutazast_Olaszorszagbol_es_bezarja_az_egyetemeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faefd119-be8b-44fc-bb45-f7c6ad5f9d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ausztria_megtiltja_a_beutazast_Olaszorszagbol_es_bezarja_az_egyetemeket","timestamp":"2020. március. 10. 15:55","title":"Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból és bezárja az egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lánya dél-franciaországi kastélyában húzza meg magát a volt olasz kormányfő a járvány ideje alatt.","shortLead":"A lánya dél-franciaországi kastélyában húzza meg magát a volt olasz kormányfő a járvány ideje alatt.","id":"20200310_Berlusconi_elmenekult_Olaszorszagbol_a_koronavirus_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c09e90-9a11-4edc-ad4f-c6bcd6369e12","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Berlusconi_elmenekult_Olaszorszagbol_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. március. 10. 07:55","title":"Berlusconi elmenekült Olaszországból a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.","shortLead":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.","id":"20200311_Koronavirus_kihirdette_a_veszelyhelyzet_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cba03aa-be32-48a9-beee-bdbd72ce05e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Koronavirus_kihirdette_a_veszelyhelyzet_a_kormany","timestamp":"2020. március. 11. 14:09","title":"Koronavírus: kihirdette a veszélyhelyzetet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzött. Az iráni férfi feleségével együtt egy hete került be a Szent László kórházba, a nőről azóta kiderült, hogy negatív a tesztje. A Szent István Egyetem hallgatója a hvg.hu-nak azt mondta, meglepte, hogy a repülőtéren egy egyszerű lázmérést jelentett a szűrés, és bár nem voltak tünetei, ő kérte meg a kórházat, hogy végezzék el rajta a tesztet. Az iráni betegek és a személyzet közötti nyelvi akadályokat elismeri, de szerinte mindenki a lehető legjobban igyekszik végezni a munkáját, karanténba helyezett társai pedig a helyzettől félnek. ","shortLead":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált...","id":"20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6479776-510c-4ea3-8227-dd93c5660a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 06:30","title":"Így kerültünk kórházba: a hvg.hu-nak mesélt az iráni koronavírusos diák és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem derült ki a bíróságon, hogy ki írta a Donáth Annát szexuális zaklatással vádoló cikket, mert az Origo főszerkesztője azt vallotta, nem tudja, ki volt a szerző és a szerkesztő.","shortLead":"Nem derült ki a bíróságon, hogy ki írta a Donáth Annát szexuális zaklatással vádoló cikket, mert az Origo...","id":"20200311_Nem_tudja_az_Origo_foszerkesztoje_ki_irta_es_szerkesztette_a_Donath_Annat_eroszakkal_vadolo_alhirt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a5ed42-ea9e-486c-8470-5b2cdf3cc7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nem_tudja_az_Origo_foszerkesztoje_ki_irta_es_szerkesztette_a_Donath_Annat_eroszakkal_vadolo_alhirt","timestamp":"2020. március. 11. 09:07","title":"Nem tudja az Origo főszerkesztője, ki írta és szerkesztette a Donáth Annát erőszakkal vádoló álhírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]