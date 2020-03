Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 15-i tömegrendezvényeket már korábban lemondták.","shortLead":"A március 15-i tömegrendezvényeket már korábban lemondták.","id":"20200312_Elhalasztjak_a_Kossuthdijak_atadasat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d179c117-8b0f-481c-b6b6-b7e41762ecc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Elhalasztjak_a_Kossuthdijak_atadasat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 12. 13:56","title":"Elhalasztják a Kossuth-díjak átadását a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dánok hasonló intézkedéseket vezettek be, mint a többi érintett ország.","shortLead":"A dánok hasonló intézkedéseket vezettek be, mint a többi érintett ország.","id":"20200312_Koronavirus_Otszaz_felett_a_fertozottek_szama_Daniaban_ketten_kritikus_allapotban_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38341f5b-3770-4c91-9a10-58b3cc2ec914","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Koronavirus_Otszaz_felett_a_fertozottek_szama_Daniaban_ketten_kritikus_allapotban_vannak","timestamp":"2020. március. 12. 16:33","title":"Koronavírus: Ötszáz felett a fertőzöttek száma Dániában, ketten kritikus állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb0207a-9e69-4587-bdb4-5ac5915e0042","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét felütötte a fejét a koronavírus-járvány Vietnamban, Belgiumban pedig közben meghalt az első fertőzött beteg. Több ország utazási korlátozásokat vezetett be.","shortLead":"Ismét felütötte a fejét a koronavírus-járvány Vietnamban, Belgiumban pedig közben meghalt az első fertőzött beteg. Több...","id":"20200311_Koronavirus_Belgiumban_meghalt_az_elso_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb0207a-9e69-4587-bdb4-5ac5915e0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8fd34d-7698-486a-8535-21cee2b3eeda","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Koronavirus_Belgiumban_meghalt_az_elso_beteg","timestamp":"2020. március. 11. 11:22","title":"Koronavírus: Belgiumban meghalt az első beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Ilyen főszerkesztő újságnál nincs, legfeljebb az Origónál.","shortLead":"Ilyen főszerkesztő újságnál nincs, legfeljebb az Origónál.","id":"20200311_Gomperz_Parancsra_tettuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bedb60-073a-4e7a-81b2-83d98d1cdb64","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Gomperz_Parancsra_tettuk","timestamp":"2020. március. 11. 17:07","title":"Gomperz: Parancsra tettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy piros matrica jelzi majd, hogy a lakásban \"járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik.\"","shortLead":"Egy piros matrica jelzi majd, hogy a lakásban \"járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik.\"","id":"20200312_Nagyon_komoly_figyelmezteto_feliratot_kell_kiragasztani_az_ajtokra_kotelezo_karanten_eseten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f540da5-e79b-4979-b17a-d9105ee3a1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Nagyon_komoly_figyelmezteto_feliratot_kell_kiragasztani_az_ajtokra_kotelezo_karanten_eseten","timestamp":"2020. március. 12. 22:58","title":"Nagyon komoly figyelmeztető feliratot kell kiragasztani az ajtóra kötelező karantén esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947a8e99-9f14-4471-b20c-c3fdf8befebc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglehetősen furcsán reklámozza az Apple az iPhone 11 Pro akkumulátorának élettartamát.","shortLead":"Meglehetősen furcsán reklámozza az Apple az iPhone 11 Pro akkumulátorának élettartamát.","id":"20200312_apple_hirdetes_iphone_11_pro_uzemido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=947a8e99-9f14-4471-b20c-c3fdf8befebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f20805-0fa6-4f15-9bff-64fa045aae0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_apple_hirdetes_iphone_11_pro_uzemido","timestamp":"2020. március. 12. 19:03","title":"5 óra 19 perc 28 mp-es reklámot csinált az Apple, hogy bizonyítsa az iPhone 11 Pró hosszú üzemidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek január végén járt le a határideje.","shortLead":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek...","id":"20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83045e61-8673-4386-848c-a770d8233a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","timestamp":"2020. március. 11. 06:25","title":"Népszava: még nem adott a kormány pénzt új metrópótló buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A cél az utánpótlás támogatása és, hogy a Győri ETO az NBI-be jusson.","shortLead":"A cél az utánpótlás támogatása és, hogy a Győri ETO az NBI-be jusson.","id":"20200311_Megegyezett_a_gyori_fociklub_a_varosvezetessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1827d379-2d94-41da-bb12-f8b449ae2dc2","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Megegyezett_a_gyori_fociklub_a_varosvezetessel","timestamp":"2020. március. 11. 20:16","title":"Megegyezett a győri fociklub a városvezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]