[{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár a bővítéssel 200 új munkahelyet teremt – jelentette be Szijjártó Péter pénteken Kecskeméten.","shortLead":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár...","id":"20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1440313-1145-4b37-b721-7ad0e44f7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","timestamp":"2020. március. 13. 16:24","title":"50 milliárdos beruházást valósít meg Kecskeméten a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban - közölte Bartha László, a Magyar Honvédség rendészeti központjának törzsfőnöke.","shortLead":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban...","id":"20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7043d2-7c07-4de6-a34d-620af4d88461","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","timestamp":"2020. március. 14. 15:08","title":"A katonai rendészek is segítik egyes autópályákon a rendfenntartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs igazgatójáról kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs...","id":"20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b2e41c-2ad8-4fc8-8f51-f0bbd05e561c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","timestamp":"2020. március. 15. 08:14","title":"Negatív lett Donald Trump koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat az óvodákat és bölcsődéket is bezárja – jelentette be Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-oldalán ismertette a városban hozott többi intézkedést. ","shortLead":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat...","id":"20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e803d9df-836c-4e8a-9da1-f3c431e74293","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","timestamp":"2020. március. 14. 11:39","title":"Márki-Zay Péter elrendelte a vásárhelyi óvodák és bölcsődék bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01623d32-7c1e-4b02-81be-de65800b5687","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felső korlát nélküli hitelprogramot indít a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására – jelentették be pénteken Berlinben.","shortLead":"Felső korlát nélküli hitelprogramot indít a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak...","id":"20200313_A_nemet_kormany_korlatlan_hitelprogramot_indit_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01623d32-7c1e-4b02-81be-de65800b5687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a46a4c-f98e-4cde-ae41-612cf122bc1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_A_nemet_kormany_korlatlan_hitelprogramot_indit_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 15:48","title":"A német kormány korlátlan hitelprogramot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","shortLead":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","id":"20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd89ae-484c-4b16-b929-a99eac8b867b","keywords":null,"link":"/360/20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","timestamp":"2020. március. 14. 17:00","title":"Szülhetnek-e a férfiak? És nyugatnémet márkáért? – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció csapdájába – hangsúlyozzák pszichológusok.","shortLead":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció...","id":"202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa21b13-ef68-48d6-af4c-d62e85166f35","keywords":null,"link":"/360/202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","timestamp":"2020. március. 15. 08:15","title":"Pszichológusok válaszolnak: miért félünk abbahagyni a Facebook görgetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","shortLead":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","id":"20200315_Ader_marcius_15_unnep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e82438-3046-440d-b92c-0cbf69ad03a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ader_marcius_15_unnep","timestamp":"2020. március. 15. 10:47","title":"Áder: Több évtizeden át nem lehetett ünnepelni március 15-ét, most is kibírjuk, hogy elmarad a közös ünneplés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]