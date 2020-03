Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73146b99-1106-4673-ad70-fccb71bc100f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Ravaszkodó puhatolódzások és sanda oldalvágások jellemezték a Szovjetunió utolsó vezetője, a '80-as évek közepén hatalomra jutott Mihail Gorbacsov és Kádár János MSZMP-főtitkár viszonyát. Ez nyomta rá a bélyegét a szovjet pártfőtitkár 1986-os budapesti látogatására is.\r

","shortLead":"Ravaszkodó puhatolódzások és sanda oldalvágások jellemezték a Szovjetunió utolsó vezetője, a '80-as évek közepén...","id":"202011__gorbacsov_es_kadar__vegjatek__villamlatogato_kgbfonok__elvtarsi_barati_bizalmatlansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73146b99-1106-4673-ad70-fccb71bc100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69924cb-4fd0-48bf-ad0d-3f8bfbe19ba2","keywords":null,"link":"/360/202011__gorbacsov_es_kadar__vegjatek__villamlatogato_kgbfonok__elvtarsi_barati_bizalmatlansag","timestamp":"2020. március. 14. 16:00","title":"Kommunista végjáték: Kádár manővereinek a KGB-főnök vethetett véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","shortLead":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","id":"20200315_Ader_marcius_15_unnep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e82438-3046-440d-b92c-0cbf69ad03a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ader_marcius_15_unnep","timestamp":"2020. március. 15. 10:47","title":"Áder: Több évtizeden át nem lehetett ünnepelni március 15-ét, most is kibírjuk, hogy elmarad a közös ünneplés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89299f06-5f40-44d0-935a-0337f124bc1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És meg kéne mondani, mi lesz azokkal, akik otthon maradnak gyerekkel.","shortLead":"És meg kéne mondani, mi lesz azokkal, akik otthon maradnak gyerekkel.","id":"20200315_MSZP_Tomeges_tesztelesre_van_szukseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89299f06-5f40-44d0-935a-0337f124bc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c3a15-7c15-498b-8166-39a023bf985b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_MSZP_Tomeges_tesztelesre_van_szukseg","timestamp":"2020. március. 15. 18:46","title":"MSZP: Tömeges tesztelésre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell magukkal vinniük. ","shortLead":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell...","id":"20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a18a58c-5150-4298-8650-20729692a5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","timestamp":"2020. március. 14. 22:17","title":"Az utolsó pillanatban változtattak: teljesen ki kell üríteni a kollégiumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott a napokban, akinél később kimutatták a koronavírus-fertőzést. Az elnökön nem végeztek el tesztet.","shortLead":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott...","id":"20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008e1a12-3bb6-4a24-95ea-76439b2b026c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","timestamp":"2020. március. 14. 07:56","title":"Trump egy másik koronavírus-fertőzöttel is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","shortLead":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","id":"20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9eb447-f289-4a86-97f2-6e83b546591c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:06","title":"Nem enged be a horvát vasút vonatokat Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új-Zélandon törölték szombaton a christchurchi terrortámadás első évfordulójára tervezett megemlékezést az új koronavírus terjedésének veszélye miatt.\r

","shortLead":"Új-Zélandon törölték szombaton a christchurchi terrortámadás első évfordulójára tervezett megemlékezést az új...","id":"20200314_UjZelandon_a_christchurchi_megemlekezes_is_elmarad_a_koronavirusveszely_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3aff15-b15d-4ba3-a1d3-5704efc2473c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_UjZelandon_a_christchurchi_megemlekezes_is_elmarad_a_koronavirusveszely_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 07:43","title":"Új-Zélandon a christchurchi megemlékezés is elmarad a koronavírus-veszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b6d7a-b059-494f-9861-abc5a8968d32","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éves youtubernél kábítószergyanús növényi származékokat is lefoglaltak, a rendőrség közveszéllyel fenyegetéssel gyanúsítja. ","shortLead":"A 30 éves youtubernél kábítószergyanús növényi származékokat is lefoglaltak, a rendőrség közveszéllyel fenyegetéssel...","id":"20200315_rendorseg_Budapest_lezaras_alhir_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950b6d7a-b059-494f-9861-abc5a8968d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498444c7-aa4e-4fa3-b7a3-1813dacc9ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_rendorseg_Budapest_lezaras_alhir_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 12:33","title":"Elfogták a férfit, aki azzal riogatott, hogy lezárják Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]