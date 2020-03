Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200315_budapest_repulo_il_62mgr_koronavirus_fertozes_hany_nap_telekom_ingyen_mobilnet_telefon_fertotlenitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e991438-a6ed-4182-aa6f-753bf2d9ff4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_budapest_repulo_il_62mgr_koronavirus_fertozes_hany_nap_telekom_ingyen_mobilnet_telefon_fertotlenitese","timestamp":"2020. március. 15. 12:03","title":"Ez történt: megnézték a tudósok, milyen tárgy meddig marad fertőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció csapdájába – hangsúlyozzák pszichológusok.","shortLead":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció...","id":"202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa21b13-ef68-48d6-af4c-d62e85166f35","keywords":null,"link":"/360/202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","timestamp":"2020. március. 15. 08:15","title":"Pszichológusok válaszolnak: miért félünk abbahagyni a Facebook görgetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó adatkeretbővítés mellett a szolgáltató úgy döntött, a havi keretet a tanévév végéig nem csökkentik a legnépszerűbb oktatási oldalak és szolgáltatások.



","shortLead":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó...","id":"20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ce80d-a086-4380-861c-9333b8b5803d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","timestamp":"2020. március. 15. 16:43","title":"3x5 GB ingyenes mobilnetet kapcsol be a Vodafone mindenkinél a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén \"új formátummal\" készül az Apple szokásos fejlesztői konferenciára, a WWDC-t ezúttal csak online tartják meg.","shortLead":"Idén \"új formátummal\" készül az Apple szokásos fejlesztői konferenciára, a WWDC-t ezúttal csak online tartják meg.","id":"20200313_koronavirus_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_online_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d29e5e-ca7f-4889-9cb5-9e9ac28fe434","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_online_kozvetites","timestamp":"2020. március. 13. 18:23","title":"Lefújja WWDC fejlesztői konferenciáját az Apple, online találnak ki valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem lesz Ausztrál Nagydíj, marad a számítózás.","shortLead":"Nem lesz Ausztrál Nagydíj, marad a számítózás.","id":"20200315_Verstappen_mostantol_csak_szamitogepen_versenyez_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0fd312-6fdd-4500-9dd1-43d81ff33e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_Verstappen_mostantol_csak_szamitogepen_versenyez_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 14:36","title":"Verstappen mostantól csak számítógépen versenyez a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, mindannyian egyetértettek a kérdésben. Harangozó Tamás szocialista politikus elmondta, abban is egyetértettek, hogy az érettségit meg kell tartani a felvételik miatt. Ellenzéki politikusok szerint a zárás az óvodákra is vonatkozik majd. ","shortLead":"Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, mindannyian egyetértettek a kérdésben. Harangozó Tamás...","id":"20200313_A_Fideszfrakcio_is_az_iskolak_bezarasat_keri_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1e7b19-e259-4c83-919e-9d48636b5d65","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_Fideszfrakcio_is_az_iskolak_bezarasat_keri_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 18:21","title":"A Fidesz-frakció is az iskolák bezárását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","shortLead":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","id":"20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9eb447-f289-4a86-97f2-6e83b546591c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:06","title":"Nem enged be a horvát vasút vonatokat Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad1eeb5-d447-44ce-a334-5e823b3f32ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfinak ráadásul még jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfinak ráadásul még jogosítványa sem volt.","id":"20200314_Autos_uldozes_Pilisszantonal_otfele_drogot_mutattak_ki_a_sofornel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad1eeb5-d447-44ce-a334-5e823b3f32ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7decdc75-fe88-41a1-8ab1-fb22041df13a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Autos_uldozes_Pilisszantonal_otfele_drogot_mutattak_ki_a_sofornel","timestamp":"2020. március. 14. 18:03","title":"Autós üldözés Pilisszántónál: ötféle drogot mutattak ki a sofőrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]