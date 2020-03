Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c48817e-b900-4069-9de6-4d9ce96136b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötszáz felett a hivatalos halálozási adat, a valóság alighanem még rosszabb.","shortLead":"Ötszáz felett a hivatalos halálozási adat, a valóság alighanem még rosszabb.","id":"20200313_Iranban_tomegsirokkal_vegzodott_a_koronavirusbloff","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c48817e-b900-4069-9de6-4d9ce96136b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e605146a-d105-4634-a4d6-de624ec5c798","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Iranban_tomegsirokkal_vegzodott_a_koronavirusbloff","timestamp":"2020. március. 13. 14:45","title":"Iránban már tömegsírokba temetik a koronavírus áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62292f5e-0c48-45c9-8955-1ddb674284a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodák és bölcsődék csak ügyeletet adnak, bezárnak a fürdők és az Állatkert is. 