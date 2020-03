Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több városvezető is hiányolta a tájékoztatást az óvodákról és a bölcsődékről. Megnéztük, hogyan reagáltak a megyei jogú városok arra, hogy a kormány bezáratja az iskolákat, ám az óvodák és bölcsődék nyitva tartásáról az önkormányzatok dönthetnek.","shortLead":"Több városvezető is hiányolta a tájékoztatást az óvodákról és a bölcsődékről. Megnéztük, hogyan reagáltak a megyei jogú...","id":"20200314_iskola_bezaras_megyei_varos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0db5ee5-927c-493c-8e32-aadf4a59586f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_iskola_bezaras_megyei_varos","timestamp":"2020. március. 14. 16:30","title":"Budapesten bezárnak, Győrben nyitva maradnak az óvodák - körkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","shortLead":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","id":"20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207e1a4-2ad5-4e64-b7b8-a4bb49563a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","timestamp":"2020. március. 16. 10:05","title":"Tóta W.: Zolika, ha kérdeznek, válaszolsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria drasztikus intézkedések sorával akarja elérni, hogy a járvány miatti válsághelyzet ne öltsön észak-olasz méreteket. Sebastian Kurz kancellár azt kérte: öt embernél több ne tartózkodjon egy helyen.","shortLead":"Ausztria drasztikus intézkedések sorával akarja elérni, hogy a járvány miatti válsághelyzet ne öltsön észak-olasz...","id":"20200315_Osztrak_kancellar_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc5b492-098a-4426-aad6-507638e1f95f","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Osztrak_kancellar_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 11:51","title":"Osztrák kancellár: maradjanak otthon, ne higgyenek a bagatellizálóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394d1bf4-899b-414e-ba09-f02050accc57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépést jelenthet a maja kultúra kutatásában és megértésében a Sak Tz'i maja királyság fővárosaként bemutatott lelőhely.","shortLead":"Nagy előrelépést jelenthet a maja kultúra kutatásában és megértésében a Sak Tz'i maja királyság fővárosaként bemutatott...","id":"20200316_osi_maja_kiralysag_fovarosa_mexiko_feltaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=394d1bf4-899b-414e-ba09-f02050accc57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136d0611-2274-403a-99cc-0d9b79683226","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_osi_maja_kiralysag_fovarosa_mexiko_feltaras","timestamp":"2020. március. 16. 06:03","title":"Egy ősi maja királyság fővárosára bukkantak egy mexikói marhalegelőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkérték a karanténban lévő olaszokat, hogy vegyenek fel egy üzenetet a tíz nappal korábbi önmaguknak. Mind azt mondták, hogy alábecsülték a járványt.","shortLead":"Megkérték a karanténban lévő olaszokat, hogy vegyenek fel egy üzenetet a tíz nappal korábbi önmaguknak. Mind azt...","id":"20200316_Olaszok_a_karantenbol_mit_lett_volna_jo_tudni_mar_tiz_nappal_ezelott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ce3710-52a7-4c5f-8011-78d0ac0574dd","keywords":null,"link":"/elet/20200316_Olaszok_a_karantenbol_mit_lett_volna_jo_tudni_mar_tiz_nappal_ezelott","timestamp":"2020. március. 16. 12:14","title":"Olaszok a karanténból: mit lett volna jó tudni már tíz nappal ezelőtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","shortLead":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","id":"20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d65eee-af04-4f44-a05e-6aec7878e7df","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 18:21","title":"Koronavírus: Nagy Britanniában megduplázódott a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be a parlamentben Orbán Viktor, aki korábban virológusokkal egyeztetett. Az iskoláknak több időre van szükségük a távoktatásra való átálláshoz. Az emberierőforrás-miniszter önkénteseket vár az egészségügybe.","shortLead":"Újabb drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be a parlamentben Orbán Viktor, aki korábban virológusokkal...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be66775d-e0b3-4d9c-97a7-c14e28d11e54","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 16. 06:25","title":"Újabb korlátozások, már 39 fertőzött Magyarországon – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 30-ra nőtt a hazánkban diagnosztizált fertőzöttek száma - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.","shortLead":"A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19...","id":"20200314_Ujabb_5_beteg__30ra_nott_a_magyar_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb0b932-1faa-4e20-8eb6-871eec57e052","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ujabb_5_beteg__30ra_nott_a_magyar_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 20:02","title":"Újabb 5 beteg - 30-ra nőtt a magyar koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]