Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterjelölteket videokonferencián hallgatta meg a házi karanténban lévő miniszterelnök.","shortLead":"A miniszterjelölteket videokonferencián hallgatta meg a házi karanténban lévő miniszterelnök.","id":"20200314_Bizalmat_kapott_Orban_jobbkozep_kormanya_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bced90-9038-4f44-a912-717378cbc131","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Bizalmat_kapott_Orban_jobbkozep_kormanya_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 14. 16:49","title":"Bizalmat kapott Orban jobbközép kormánya Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep tiszteletére.","shortLead":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep...","id":"20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c3a3b-1c26-4357-90ab-5bcb381af158","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","timestamp":"2020. március. 15. 09:08","title":"Közös március 15-i videóüzenetet küldtek az ellenzéki pártok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394d1bf4-899b-414e-ba09-f02050accc57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépést jelenthet a maja kultúra kutatásában és megértésében a Sak Tz'i maja királyság fővárosaként bemutatott lelőhely.","shortLead":"Nagy előrelépést jelenthet a maja kultúra kutatásában és megértésében a Sak Tz'i maja királyság fővárosaként bemutatott...","id":"20200316_osi_maja_kiralysag_fovarosa_mexiko_feltaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=394d1bf4-899b-414e-ba09-f02050accc57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136d0611-2274-403a-99cc-0d9b79683226","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_osi_maja_kiralysag_fovarosa_mexiko_feltaras","timestamp":"2020. március. 16. 06:03","title":"Egy ősi maja királyság fővárosára bukkantak egy mexikói marhalegelőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","shortLead":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","id":"20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d2d3b-985e-494f-96e5-0a66516b39d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","timestamp":"2020. március. 15. 18:27","title":"368 halott Olaszországban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott a napokban, akinél később kimutatták a koronavírus-fertőzést. Az elnökön nem végeztek el tesztet.","shortLead":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott...","id":"20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008e1a12-3bb6-4a24-95ea-76439b2b026c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","timestamp":"2020. március. 14. 07:56","title":"Trump egy másik koronavírus-fertőzöttel is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","shortLead":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","id":"20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8147aab9-0d02-40ef-aaf1-e994a27cb0d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","timestamp":"2020. március. 15. 08:20","title":"Szlovéniában leállítják a tömegközlekedést, bezárják az összes éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom után a Telenor is jelezte: extra mobilinternettel segítik az ügyfeleket a koronavírus okozta járvány alatt. 100 GB-nyi pluszról van szó, ugyanúgy hétfőtől lehet aktiválni.","shortLead":"A Telekom után a Telenor is jelezte: extra mobilinternettel segítik az ügyfeleket a koronavírus okozta járvány alatt...","id":"20200314_telenor_ingyen_mobilinternet_koronavirus_extra_hipernet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2342d46f-e938-4c6f-bc63-dd58bfed9ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_telenor_ingyen_mobilinternet_koronavirus_extra_hipernet","timestamp":"2020. március. 14. 19:30","title":"A Telenornál van? 100 GB ingyen mobilnet jár mindenkinek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül - közölte az intézmény az MTI-vel.","shortLead":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint...","id":"20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d2f3f4-626a-4b2e-873c-0d591decc261","keywords":null,"link":"/kultura/20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","timestamp":"2020. március. 14. 11:49","title":"Mindenki számára megnyílik hétvégére a Müpa médiatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]