[{"available":true,"c_guid":"52541158-12b5-47b7-8435-7dd243d88d21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"140 pihenőhely van a sztrádahálózat mentén Magyarországon.","shortLead":"140 pihenőhely van a sztrádahálózat mentén Magyarországon.","id":"20200316_Negyorankent_fertotlenitik_a_fogalmasabb_autopalya_pihenokben_a_WCket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52541158-12b5-47b7-8435-7dd243d88d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91387bd-543e-40c1-a201-ba225823db84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Negyorankent_fertotlenitik_a_fogalmasabb_autopalya_pihenokben_a_WCket","timestamp":"2020. március. 16. 11:55","title":"Négyóránként fertőtlenítik a forgalmasabb autópálya-pihenőkben a WC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep tiszteletére.","shortLead":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep...","id":"20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c3a3b-1c26-4357-90ab-5bcb381af158","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","timestamp":"2020. március. 15. 09:08","title":"Közös március 15-i videóüzenetet küldtek az ellenzéki pártok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","shortLead":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","id":"20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a654e-9670-4564-a20d-ce6e3eaae6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. március. 16. 21:40","title":"Már Trump is home office-t sürget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a618ae-2e72-456c-a622-44493e7db8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Renaissance bezárt, fertőtlenítik. Már 40 magyart kaptak el, akik nem tartották be a rájuk előírt karantén-szabályokat, a mostantól életbe lépő, új szabályok megszegéséért már 500 ezer forintos bírságot fognak kiszabni. 