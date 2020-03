Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","shortLead":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","id":"20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bbdfe2-62bd-427a-a3cc-476935b0b2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 16. 12:49","title":"Ingyenes céginformációs hozzáférést biztosít a Cégjelző a járvány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy vezetője sajtótájékoztatóján azt is tisztázta, hogy a ferihegyi repülőtér működik, de légi úton is csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarországra.","shortLead":"A magyar külügy vezetője sajtótájékoztatóján azt is tisztázta, hogy a ferihegyi repülőtér működik, de légi úton is csak...","id":"20200317_szijjarto_peter_koronavirus_magyarok_karanten_hatarzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2193f8f6-7475-4d74-8ec1-bc3d287d5b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_szijjarto_peter_koronavirus_magyarok_karanten_hatarzar","timestamp":"2020. március. 17. 10:59","title":"Szijjártó: Összesen 46 magyar van külföldi karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","shortLead":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","id":"20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702859f0-7591-487b-b9d6-67a95f9da609","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","timestamp":"2020. március. 18. 12:09","title":"93 kilométeres a sor a rajkai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet home office-t bérelni az Airbnb-n és miért nem készült még kabala a járványhoz. Debrecenből pedig Hadházi László tudósít. ","shortLead":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet...","id":"20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9c6c27-fb21-4d1f-9e25-051cf6755c71","keywords":null,"link":"/360/20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","timestamp":"2020. március. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál karanténhíradó: Mészáros Lőrinc-hologram tart matekórát a távoktatás alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan balhézó férfi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan...","id":"20200317_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3e228f-3a15-4eec-9204-749293b26edb","keywords":null,"link":"/360/20200317_Radar360","timestamp":"2020. március. 17. 08:00","title":"Radar360: Lezárásra, bezárásra ébredt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április végén kerül bele a Google Chrome-ba az újítás, amellyel javulhat a színtévesztő emberek böngészési élménye.","shortLead":"Április végén kerül bele a Google Chrome-ba az újítás, amellyel javulhat a színtévesztő emberek böngészési élménye.","id":"20200317_google_chrome_bongeszo_szinvaksag_szintevesztes_chrome_82","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89dab0db-0775-433c-9a31-fccd6b6a31db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_google_chrome_bongeszo_szinvaksag_szintevesztes_chrome_82","timestamp":"2020. március. 17. 12:03","title":"400 ezer magyar ember életén könnyíthet a Chrome böngésző újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott a cseh államnak a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez, az ukrán fővárosban tovább szigorítottak a járvány miatt életbe léptetett korlátozó intézkedéseken, Szerbiában további ajánlásokkal próbálnak érvényt szerezni a vasárnap kihirdetett szükségállapotnak.","shortLead":"Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott a cseh államnak a koronavírus-járvány...","id":"20200316_A_szerb_kormany_kijarasi_tilalom_bevezeteset_merlegeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b69f16-03c9-48a8-bafd-ccddee6744c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_A_szerb_kormany_kijarasi_tilalom_bevezeteset_merlegeli","timestamp":"2020. március. 16. 13:53","title":"A leggazdagabb cseh 120 tonna egészségügyi eszközt adott adományként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy felfokozott helyzetben érdemes nagyon megválogatni, milyen weboldalakat nyitunk meg. Ugyanerre figyelmeztetnek most az ESET szakértői a koronavírus kapcsán.","shortLead":"Egy felfokozott helyzetben érdemes nagyon megválogatni, milyen weboldalakat nyitunk meg. Ugyanerre figyelmeztetnek most...","id":"20200318_koronavirus_csalas_szajmaszk_szemelyes_adat_magyarorszag_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c3a85d-cb01-492d-9bcc-19ac62f3e49b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_koronavirus_csalas_szajmaszk_szemelyes_adat_magyarorszag_adatlopas","timestamp":"2020. március. 18. 10:03","title":"Koronavírusos csalással próbálják ellopni a magyar internetezők személyes adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]