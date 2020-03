Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Már több mint százezer tesztet végeztek el a 145 millió ember lakta országban, s 147 pozitív eredmény született – állítják a moszkvai illetékesek, akik közben már komolyan fontolgatják, hogy egész városokat vesznek zárlat alá, sőt még Moszkva lezárása is szóba került. De egyelőre nem hivatalosak ezek a tervek, sőt Vlagyimir Putyin orosz államfő többször is közölte, „ellenőrzés alatt tartják a helyzetet”.

© AFP / Pool / Itar-Tass

Az eddigi intézkedések nem voltak túl komolyak – csak néhány városban szüneteltetik a tanítást az iskolákban és az egyetemeken, s még nem rendelték el a vendéglátóhelyek nyitvatartásának a korlátozását sem – sokan pedig nyilvánosan dacolnak a veszéllyel. Szentpéterváron például a Zenit labdarúgóklub szurkolói a kockázatok ellenére megtöltötték a hétvégén a stadiont, ezerszámra tették fel a képeket és videókat a közösségi oldalakra. Ezekből az is kiderült, hogy a szurkolók jó ideig azt énekelték: „Úgy is mindannyian meghalunk.” Kifelé keményebb az ország: a Kína felé lévő határállomásokat lezárták és leállították az Európa és Oroszország között légiforgalmat is. A betegség eddig két városban ütötte fel a fejét, Moszkvában és Lipeckben.

Az orosz internetes portálok szerint nagyon kevesen akadnak, akik hisznek a hivatalos számoknak, még a parlament alsóházában működő egészségvédelmi bizottság alelnöke, Alekszej Kurinnij is azt mondta, a valós adatok minden bizonnyal jóval magasabbak, az alacsony számok magyarázata az, hogy nagyon lassan kezdődik meg az átfogó tesztelés.

Ennek egyik fő oka az, hogy Oroszországban – amely a 116. helyen van azon a WHO-listán, amely a szerint sorolta be a világ államait, hogy mennyire képesek észlelni egy-egy járványt – jelenleg csak egy olyan laboratórium van, amely hivatalosan is kijelentheti egy mintáról, hogy az pozitív eredményt adott. Ez a laboratórium pedig Moszkvától 3400 kilométerre keletre, Novoszibirszkben van, ami azt jelenti, hogy az orvosok – miután a helyi laboratóriumokban már megvizsgálták a teszteket – elküldik a mintákat Szibériába a „pecsétért”.

Még nagyobb baj, hogy moszkvai értesülések szerint legalább egy olyan eset volt már, amikor a szibériai lelet negatív volt, pedig a paciens megfertőzödött, ezért félő, hogy a novoszibirszki laborban végzett tesztek sem teljesen megbízhatóak.

David Berov, az első orosz állampolgárságú koronavírus-fertőzött tapasztalatai is ijesztőek: miközben többször is tesztelték, egy olyan kórteremben feküdt, ahol öt, ugyancsak „kockázatos” helyről visszatért ember volt még rajta kívül. „A harmadik teszt eredménye volt pozitív, az orvosok azt mondták, nem tudni, ki kitől kaphatta el a fertőzést” – mesélte a 29 éves moszkvai férfi, aki hozzátette: miután kiderült, hogy fertőzött, felhívta őt a klinika vezetője, és azt kérte, ne mondja meg a hatóságoknak, hogy hat embert tartottak egy szobában.

Bár terveznek újabb, hivatalos engedéllyel felvértezett laborok megnyitását, a hagyományosan félelmetes orosz bürokrácia miatt nagyon lassan halad az engedélyeztetés. „Teljesen érthetetlen és felesleges követelményeket állítanak velünk szemben” – mondta az egyik magánlabor vezetője, aki azt mondja, sokkal jobb technológiát alkalmaznak, mint az állami laboratórium Szibériában.

A szibériai laboratórium egykori kutatója, Alekszandr Csepurnov szerint az is gondot jelent, hogy a hatóságok kevés embert tesztelnek. „Számomra érthetetlen, hogy miért nem tesztelnek minden, tüdőgyulladásban megbetegedett embert” – mondta.

© AFP/Michal Cizek

Akadnak, akik szerint viszont megfelelő az orosz kormányzat politikája. „Úgy tűnik, hogy a hatóságok úgy tesznek, mintha csinálnának valamit, miközben nem igazán történik semmi. De ez a jó politika, sokkal jobb, mint hisztériát kelteni” – vélekedett Alekszej Szaverszkij, az Orosz Tudományos Akadémia tagja.