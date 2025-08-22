Kiemelt beruházás lett a Terrorelhárítási Központ bővítése

Kőbányán, a hírhedt Hős utcai „gettó” helyén épül.

Kiemelt beruházás lett a Terrorelhárítási Központ bővítése

A HVG már tavaly ősszel beszámolt arról, hogy elkezdték a rossz állapotban lévő, bár akkor részben még mindig lakott Hős utcai telep bontását. A felszámolást az tette lehetővé, hogy a Belügyminisztérium – hosszú évek huzavonái után – 2017-ben 2,1 milliárd forint támogatást adott a kőbányai önkormányzatnak a „problémagóc” megszüntetésére. Nem teljesen önzetlenül: ide szánták ugyanis a Terrorelhárítási Központ új műveleti komplexumát.

Most a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben olvasható a rendelet, amely a Terrorelhárítási Központ kőbányai bővítését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja. Ezúttal nem szabtak meg az általános építési jogszabályoktól eltérő részleteket az épületek elhelyezkedését, magasságát és egyebeket illetően, ahogy más ilyen kiemelt beruházásoknál szokás – vagy az ilyen részletek az épület rendeltetésére tekintettel nem nyilvánosak –, hanem csak azt mondja ki, hogy „közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő minden érintett szakhatóság esetében egységesen nyolc nap”, és ez a már folyamatban lévő ügyekre is érvényes.

A koordinációra kijelölt főispán Sára Botond, a Fővárosi Kormányhivatal vezetője.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

További cikkek

Aktuális pályázatok

Összefoglaló az aktív pályázatok legfontosabb feltételeiről: kik pályázhatnak, mekkora összeget lehet igényelni, mire fordítható az elnyert támogatás.

Mikor jó egy céges hitelajánlat?

Már párszáz milliós hitelnagyság esetén is – akár több tízmillió forinttal – többe kerülhet cégünknek, ha csupán a kamatszint alapján döntünk.

Óbuda sokáig ellenezte a lakóparkok építését, ám most hirtelen 50 méteres épületek és több ezer új lakás épülhet a kerületben

Óbuda sokáig ellenezte a lakóparkok építését, ám most hirtelen 50 méteres épületek és több ezer új lakás épülhet a kerületben

Budapest III. kerületének vezetése a korábbi években arra törekedett, hogy ne épüljenek új lakóparkok a városrészben, sok helyen ugyanis már nehezen bírja a terhelést a helyi infrastruktúra. Az elmúlt hónapokban viszont megváltozott ez az álláspont, és – ha megszavazzák a szükséges előterjesztéseket – több építkezés, valamint NER-közeli vállalakozó is zöld jelzést kaphat az önkormányzattól.

2025 34. lapszám