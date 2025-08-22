Kiemelt beruházás lett a Terrorelhárítási Központ bővítése

A HVG már tavaly ősszel beszámolt arról, hogy elkezdték a rossz állapotban lévő, bár akkor részben még mindig lakott Hős utcai telep bontását. A felszámolást az tette lehetővé, hogy a Belügyminisztérium – hosszú évek huzavonái után – 2017-ben 2,1 milliárd forint támogatást adott a kőbányai önkormányzatnak a „problémagóc” megszüntetésére. Nem teljesen önzetlenül: ide szánták ugyanis a Terrorelhárítási Központ új műveleti komplexumát.

Most a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben olvasható a rendelet, amely a Terrorelhárítási Központ kőbányai bővítését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja. Ezúttal nem szabtak meg az általános építési jogszabályoktól eltérő részleteket az épületek elhelyezkedését, magasságát és egyebeket illetően, ahogy más ilyen kiemelt beruházásoknál szokás – vagy az ilyen részletek az épület rendeltetésére tekintettel nem nyilvánosak –, hanem csak azt mondja ki, hogy „közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő minden érintett szakhatóság esetében egységesen nyolc nap”, és ez a már folyamatban lévő ügyekre is érvényes.

A koordinációra kijelölt főispán Sára Botond, a Fővárosi Kormányhivatal vezetője.