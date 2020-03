Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot járvány idejére. ","shortLead":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot...","id":"20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895bc7b9-07c0-4d9b-95cb-2cfcd4f0827a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 10:38","title":"Ferenc pápa adott egy tippet, hogyan éljük túl az önkéntes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy változtatásokat kér az MNB a bankoktól és a kormánytól, hogy minél könnyebben megússza az ország a járvány gazdasági hatásait.","shortLead":"Nagy változtatásokat kér az MNB a bankoktól és a kormánytól, hogy minél könnyebben megússza az ország a járvány...","id":"20200318_Hiteltorlesztes_moratorium_hitel_csok_babavaro_mnb_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b7fa9-f92a-4fc4-98b2-2e4587e8c483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Hiteltorlesztes_moratorium_hitel_csok_babavaro_mnb_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:37","title":"Általános hiteltörlesztési moratórium bevezetését és a babaváró hitel gyerekvállalási határidejének kitolását kéri az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Extrém helyzetben lehet igazán tesztelni az elméleteket. Márpedig most extrém helyzet van. A közgazdasági elméleteket bemutató cikksorozatunk újabb részében a járványok pénzügyi hatásait, a pánikvásárlás okait és következményeit, valamint a népesedésre gyakorolt hatást vizsgáló közgazdászok munkáját mutatjuk be.","shortLead":"Extrém helyzetben lehet igazán tesztelni az elméleteket. Márpedig most extrém helyzet van. A közgazdasági elméleteket...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_kozgazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c684a-1d00-41e0-b203-65c9a3d98fe4","keywords":null,"link":"/360/20200318_koronavirus_jarvany_kozgazdasag","timestamp":"2020. március. 18. 07:00","title":"Mi megmondtuk – gondolhatják közgazdászok a járvány hatásait elnézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","shortLead":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","id":"20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f103ce91-7243-45ca-9654-1b7deeb2f909","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 18. 14:59","title":"A Dacia is leállítja a termelést Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint minden gyanús esetet ki kell vizsgálni.","shortLead":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt...","id":"20200316_who_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4530c8-e90d-4d5b-ad19-c8f90ac99426","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_who_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 16. 19:20","title":"Üzent a WHO a világ kormányainak: Teszteljetek, teszteljetek, teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kereskedelemben most nem is az áruhiány, hanem a munkaerőhiány okoz gondot.","shortLead":"A kereskedelemben most nem is az áruhiány, hanem a munkaerőhiány okoz gondot.","id":"20200317_Elszabadult_a_vasarlasi_panik_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65dcb996-e926-43c6-9faa-ed705eed0ea6","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_Elszabadult_a_vasarlasi_panik_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 17. 05:39","title":"Elszabadult spájzolási láz: van, aki két-három naponta bevásárol 50 ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott el.","shortLead":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott...","id":"20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e1921f-e254-4bc4-a14a-12289b7caf36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","timestamp":"2020. március. 18. 06:41","title":"A VW egy titkos telephelyen tárolja a hibáktól hemzsegő új villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de...","id":"20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f41a1c-abe2-4aa5-b68c-6773c95a9041","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","timestamp":"2020. március. 17. 14:08","title":"Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]