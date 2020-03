Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","shortLead":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","id":"20200318_benzinr_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12bd74-55b7-43c5-a20c-781718451f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_benzinr_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:19","title":"Már nagyon közel a 300 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már az Egyesült Államok valamennyi tagállamában diagnosztizálták a koronavírust. Két kórházhajót indítanak a vírus által leginkább sújtott vidékekre: az egyiket New Yorkba, a másikat pedig a nyugati partra. ","shortLead":"Már az Egyesült Államok valamennyi tagállamában diagnosztizálták a koronavírust. Két kórházhajót indítanak a vírus...","id":"20200318_Trump_Az_orszag_haboruban_all_a_kinai_virus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6196abf2-ce53-4dcf-9cfc-5b9da849d4b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Trump_Az_orszag_haboruban_all_a_kinai_virus_ellen","timestamp":"2020. március. 18. 21:56","title":"Trump: Az ország háborúban áll a kínai vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt megnövekedett adatforgalom miatt komoly terhelésnek lesz kitéve az internetes infrastruktúra – vélik az uniós szakpolitikusok, akik szerint mielőbb cselekedni kell.","shortLead":"A járvány miatt megnövekedett adatforgalom miatt komoly terhelésnek lesz kitéve az internetes infrastruktúra – vélik...","id":"20200319_eu_netflix_youtube_streaming_video_internet_adatforgalom_lassitas_felbontas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fb9afc-2a2b-4150-908d-72f2603c96db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_eu_netflix_youtube_streaming_video_internet_adatforgalom_lassitas_felbontas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:03","title":"Az EU rászólt a Netflixre és a YouTube-ra, hogy kapcsoljanak rosszabb felbontásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","shortLead":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","id":"20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46037098-b2d0-4881-93a0-26cbc952580f","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:44","title":"Népszava: nem minden minisztériumban engedik az otthoni munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. Az interneten terjedő képek egyike remekül bemutatja, miért akkora igazság ez.","shortLead":"Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. Az interneten terjedő képek egyike...","id":"20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e438-c8a5-4d73-a832-d85cf05be5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","timestamp":"2020. március. 18. 08:33","title":"Ez a kép remekül bemutatja, miért kell most távolságot tartani a másiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","shortLead":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","id":"20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71109bae-35b6-4379-8009-d01015b36452","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","timestamp":"2020. március. 18. 22:01","title":"140 magyar céghez érkeznek honvédelmi irányítócsoportok csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden este egyelőre egyhetes időtartamra bezárták a látogatók elől Rio de Janeiro egyik legfontosabb idegenforgalmi nevezetességét, a Megváltó Krisztus szobrát. További szigorításokat vezettek be Brazíliában az éttermek, a parkok és a strandok üzemelését illetően is. ","shortLead":"Kedden este egyelőre egyhetes időtartamra bezárták a látogatók elől Rio de Janeiro egyik legfontosabb idegenforgalmi...","id":"20200318_Bezar_a_Krisztusszobor_is_Rioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb38111d-5d49-4e8e-9f4d-4c060adf442e","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Bezar_a_Krisztusszobor_is_Rioban","timestamp":"2020. március. 18. 09:59","title":"Bezár a Krisztus-szobor is Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","shortLead":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","id":"20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc563c-b798-44ff-b77c-331e4ef7eee4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","timestamp":"2020. március. 18. 17:07","title":"Bezáratták Elon Musk gyárát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]