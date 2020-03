Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","shortLead":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","id":"20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46037098-b2d0-4881-93a0-26cbc952580f","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:44","title":"Népszava: nem minden minisztériumban engedik az otthoni munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fa9b10-5405-4ac1-b51a-53418a6687f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy olasz cég Chiari város kórházának segít.","shortLead":"Egy olasz cég Chiari város kórházának segít.","id":"20200318_A_3Ds_nyomtatokkal_gyartanak_szelepeket_a_lelegeztetogepekhez_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3fa9b10-5405-4ac1-b51a-53418a6687f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa5ce7-929b-4539-89cc-55b419a0e1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_A_3Ds_nyomtatokkal_gyartanak_szelepeket_a_lelegeztetogepekhez_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 18. 16:09","title":"A 3D-s nyomtatókkal gyártanak szelepeket a lélegeztetőgépekhez Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","shortLead":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","id":"20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc4bb9f-6562-4d67-811b-efce39c4c741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:18","title":"Jogosítványt se most akarjunk szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb3674-cc16-4fe2-86d5-a406c96bffe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb fizetséggel járó munkát ajánl az appfejlesztőknek egy éven át Huawei, ha a programozók a kínai gyártó saját appboltjába (is) feltöltik alkalmazásaikat.","shortLead":"Nagyobb fizetséggel járó munkát ajánl az appfejlesztőknek egy éven át Huawei, ha a programozók a kínai gyártó saját...","id":"20200318_huawei_appgallery_fejlesztok_bevetel_megosztasa_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bffb3674-cc16-4fe2-86d5-a406c96bffe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de44a4c5-83c7-41a3-9541-ac3bac698d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_huawei_appgallery_fejlesztok_bevetel_megosztasa_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 18. 09:03","title":"A Huawei úgy tömné tele appokkal saját boltját, hogy 100% tiszta pénzt ad a fejlesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség és a kormány között – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután a Magyar Bankszövetség (MBSZ) képviselőivel egyeztetett. ","shortLead":"Folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség és a kormány között – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután...","id":"20200319_Varga_bankszovetseg_moratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fc6f5b-db36-4be0-8836-fcc0d5514598","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Varga_bankszovetseg_moratorium","timestamp":"2020. március. 19. 15:42","title":"Még napokba telik, mire a banki ügyfelek tájékoztatást kapnak a moratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","shortLead":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","id":"20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da21c11-125d-495a-9281-0c5ecbe966a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","timestamp":"2020. március. 18. 13:13","title":"Egy új ítélet szerint Katy Perry mégsem plagizált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt több helyen arra kérik a lakosságot, hogy csak akkor mozduljon ki, ha az nagyon szükséges. Egy videojátékokat árusító platform különleges akcióval segít ebben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több helyen arra kérik a lakosságot, hogy csak akkor mozduljon ki, ha az nagyon szükséges...","id":"20200317_ingyen_videojatek_gog_koronavirus_jarvany_maradj_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a81e1c-7a92-4ab0-87bf-89f40ff6a267","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_ingyen_videojatek_gog_koronavirus_jarvany_maradj_otthon","timestamp":"2020. március. 17. 20:25","title":"27 videojátékot tölthet most le teljesen ingyen, csak maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén Eszenyi Enikő - írta az igazgató közleményében. Lemondását számos egykori társulati tag és a színház néhány jelenlegi alkalmazottjának együttes kiállása előzte meg, sokak szerint Eszenyi vezetői stílusa elviselhetetlen közeget teremtett a színházban.","shortLead":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén...","id":"20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6ff657-351c-4445-8968-bf58af27f0f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","timestamp":"2020. március. 19. 16:21","title":"Eszenyi Enikő visszavonja a pályázatát és befejezi vígszínházi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]