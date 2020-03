Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tíz országban kérdeztünk meg ott élő újságírókat, magyarokat arról, hogy miként változott meg az élet a koronavírus terjedésével. ","shortLead":"Tíz országban kérdeztünk meg ott élő újságírókat, magyarokat arról, hogy miként változott meg az élet a koronavírus...","id":"20200319_A_polgarok_nem_ertettek_meg_hogy_mennyire_sulyos_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fbbded-4080-4dd2-b4bb-e0b6905f7084","keywords":null,"link":"/360/20200319_A_polgarok_nem_ertettek_meg_hogy_mennyire_sulyos_a_helyzet","timestamp":"2020. március. 19. 20:30","title":"Van, aki az utolsó lencsekonzervért is megküzd, és van, aki nem érti, mennyire súlyos a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911f85d3-58be-48fc-8c8b-c4e5e2550f22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tömegközlekedést nem állítják le Londonban, az iskolákat viszont péntektől bezárják.","shortLead":"A tömegközlekedést nem állítják le Londonban, az iskolákat viszont péntektől bezárják.","id":"20200319_Egy_nap_alatt_40en_haltak_meg_Nagy_Britanniaban_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=911f85d3-58be-48fc-8c8b-c4e5e2550f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a87732e-dd70-4a88-8436-efebb47484db","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Egy_nap_alatt_40en_haltak_meg_Nagy_Britanniaban_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 19. 20:54","title":"Egy nap alatt 40-en haltak meg Nagy Britanniában koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78e3bfe-5ee9-48a8-97ca-39fae0a9cd4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbben, úgy tűnik hallgatnak azokra a tanácsokra, hogy lehetőleg maradjanak otthon, mert jelenleg ez az egyetlen, amit tehetünk a koronavírus-járvány lassítására. Meg miért is menne ki bárki az utcákra, ha egyszer zárva vannak a mozik, színházak, boltok, éttermek. Viszont így ritkán látott hangulat tárul a fotósok kamerája elé. Mutatjuk kollégánk, Túry Gergely felvételeit. ","shortLead":"A legtöbben, úgy tűnik hallgatnak azokra a tanácsokra, hogy lehetőleg maradjanak otthon, mert jelenleg ez az egyetlen...","id":"20200321_Ritkan_latott_hangulatban_Budapest_ures_utcak_kihalt_helyek_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78e3bfe-5ee9-48a8-97ca-39fae0a9cd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c85924-adff-4c7a-afcf-3646f2b82218","keywords":null,"link":"/elet/20200321_Ritkan_latott_hangulatban_Budapest_ures_utcak_kihalt_helyek_fotok","timestamp":"2020. március. 21. 15:41","title":"Ritkán látott hangulatban Budapest: üres utcák, kihalt helyek (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia kutatók a korábbi kínai beszámolókra támaszkodva végeztek kísérletet a koronavírusos betegeken, és úgy tűnik, két gyógyszer kombinációja valóban hatékony lehet a vírus ellen.","shortLead":"A francia kutatók a korábbi kínai beszámolókra támaszkodva végeztek kísérletet a koronavírusos betegeken, és úgy tűnik...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_gyogyszer_malaria_antibiotikum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce7caa2-8489-4944-b9e5-4c08bcc8b7c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_koronavirus_jarvany_gyogyszer_malaria_antibiotikum","timestamp":"2020. március. 19. 20:03","title":"Találtak két gyógyszert, melyek együtt hatékonyak lehetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mit tehet egy bűvész, ha karanténba kényszerül? Például szellemes bűvésztrükköt mutat be videón arról, hogy tüntessük el a koronavírust.","shortLead":"Mit tehet egy bűvész, ha karanténba kényszerül? Például szellemes bűvésztrükköt mutat be videón arról, hogy tüntessük...","id":"20200321_Igy_tunteti_el_Hajnoczy_Soma_a_koronavirust_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47692247-1cbf-4c40-8512-62c6734e4860","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Igy_tunteti_el_Hajnoczy_Soma_a_koronavirust_video","timestamp":"2020. március. 21. 11:46","title":"Így tünteti el Hajnóczy Soma a koronavírust (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","shortLead":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","id":"20200321_Vasarnap_havazhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131bcc2-4bea-4c70-9eec-596bbeac5a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Vasarnap_havazhat","timestamp":"2020. március. 21. 09:35","title":"Vasárnap havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti orvos arról számolt be, hogy a maszk amit kaptak, szinte semmire nem jó. Overállt és védőszemüveget már magának vett: egy barkácsáruházban.","shortLead":"Egy budapesti orvos arról számolt be, hogy a maszk amit kaptak, szinte semmire nem jó. Overállt és védőszemüveget már...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_haziorvos_egeszsegugy_vedofelszereles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e45c1a-007c-4665-909e-0a11b1ed3b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_haziorvos_egeszsegugy_vedofelszereles","timestamp":"2020. március. 20. 20:14","title":"Ezt kapták az államtól a háziorvosok: három maszk, egy kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs tömegközlekedés, és nem nyithatnak ki a kávézók, éttermek, bevásárlóközpontok.","shortLead":"Nincs tömegközlekedés, és nem nyithatnak ki a kávézók, éttermek, bevásárlóközpontok.","id":"20200321_A_magyarorszaginal_is_szigorubb_intezkedesek_leptek_eletbe_a_NyugatBalkanon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57df06bc-3974-4a0c-a2e4-d65ddb76f6cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_A_magyarorszaginal_is_szigorubb_intezkedesek_leptek_eletbe_a_NyugatBalkanon","timestamp":"2020. március. 21. 10:52","title":"A magyarországinál is szigorúbb intézkedések léptek életbe a Nyugat-Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]