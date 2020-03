Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására alkalmas centrumot alakítottak ki.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására...","id":"20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad97eb1e-17e4-4879-add7-e2949f81a3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","timestamp":"2020. március. 21. 18:26","title":"Szegeden járványkórházat hoznak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","shortLead":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90103c96-dcfb-465d-ad9d-860811a9f2b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 20. 15:58","title":"Spanyolországban már ezernél is több áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","shortLead":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","id":"20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d3508-22bf-45d1-9224-036513324c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","timestamp":"2020. március. 20. 17:28","title":"Toyota terepjárókkal fogják védeni a határt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6500abf5-8154-422c-bc99-891ed120db3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tekintettel a kialakult helyzetre, a Múlt-kor átmenetileg ingyenessé tette digitális archívumát, melyben a történelmi magazin elmúlt tíz évben lapszámainak összes cikke olvasható.","shortLead":"Tekintettel a kialakult helyzetre, a Múlt-kor átmenetileg ingyenessé tette digitális archívumát, melyben a történelmi...","id":"20200319_mult_kor_digitalis_archivum_ingyenes_hozzaferes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6500abf5-8154-422c-bc99-891ed120db3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd6e1a0-83e4-482c-937d-ed8cd701136f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_mult_kor_digitalis_archivum_ingyenes_hozzaferes","timestamp":"2020. március. 19. 21:03","title":"44 lapszámnyi izgalmas történelem: a Múlt-kor ingyenessé tette digitális archívumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak nélkülözni a munkahelyükön, vagy orvoshoz mennek, illetve élelmiszert és gyógyszert vásárolnak – jelentette be Markus Söder bajor miniszterelnök. Ezzel Bajorország lett az első német tartomány, amelyet szinte teljes zárlat alá helyeztek.","shortLead":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak...","id":"20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23e2f4-3793-447f-9149-83d42032bf43","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","timestamp":"2020. március. 20. 13:59","title":"Bajorországban kijárási tilalmat vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix meghallgatta az uniós kérést, a szolgáltató azon lesz, hogy a következő 30 napban 25 százalékkal csökkentse az általa generált adatforgalmat Európában.","shortLead":"A Netflix meghallgatta az uniós kérést, a szolgáltató azon lesz, hogy a következő 30 napban 25 százalékkal csökkentse...","id":"20200320_netflix_adatforgalom_csokkentese_europa_koronavirus_savszelesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7bd146-839a-4c4c-8670-03036f373ed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_netflix_adatforgalom_csokkentese_europa_koronavirus_savszelesseg","timestamp":"2020. március. 20. 09:03","title":"Belement a Netflix: a következő 30 napban rosszabb képminőséget adnak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szükség lenne 1 millió részecskeszűrős maszkra és 5 millió sebészeti maszkra is.","shortLead":"A főpolgármester szerint szükség lenne 1 millió részecskeszűrős maszkra és 5 millió sebészeti maszkra is.","id":"20200320_koronavirus_fertozes_budapest_szajmaszk_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315f537-fae8-4e4c-a145-13304299967a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_budapest_szajmaszk_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2020. március. 20. 20:32","title":"Főpolgármester: 6 millió szájmaszkra lenne szüksége Budapestnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában már csak munkába, élelmiszerért vagy gyógyszertárba lehet menni. A legfrissebb adatok szerint 319 fertőzött van az országban.","shortLead":"Szlovéniában már csak munkába, élelmiszerért vagy gyógyszertárba lehet menni. A legfrissebb adatok szerint 319...","id":"20200319_Szlovenia_kijarasi_korlatozasokat_jelentett_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6069a2-08da-4a2e-b5d8-cac994f1a68b","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Szlovenia_kijarasi_korlatozasokat_jelentett_be","timestamp":"2020. március. 19. 21:37","title":"Szlovénia kijárási korlátozásokat jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]