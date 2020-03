Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldről viszont sokan beviszik a vírust.","shortLead":"Külföldről viszont sokan beviszik a vírust.","id":"20200321_Kinaban_napok_ota_nincs_uj_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89902a29-5e11-40b7-b7e4-c5654a086b64","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Kinaban_napok_ota_nincs_uj_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 09:25","title":"Kínában napok óta nincs új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44d07a3-704a-4ab8-8dc4-ea5786564c11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a 13 éves olasz hiperautó még a GT1-es versenyautó változatnál is sokkal erősebb.","shortLead":"Ez a 13 éves olasz hiperautó még a GT1-es versenyautó változatnál is sokkal erősebb.","id":"20200322_szuperritka_narancssarga_maserati_mc12_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c44d07a3-704a-4ab8-8dc4-ea5786564c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0186ed31-a8fe-47dc-831c-7db005c3f1b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_szuperritka_narancssarga_maserati_mc12_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. március. 22. 06:41","title":"Szuperritka narancssárga Maserati keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08","c_author":"HVG","category":"360","description":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért kommunista támadásokra.","shortLead":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért...","id":"202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85063744-5095-4a80-bacb-5abbec27fc2f","keywords":null,"link":"/360/202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","timestamp":"2020. március. 22. 14:45","title":"Lefejezések – így reagált Márai Sándor a Rákosi-éra szitokáradataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben világszerte elérte a 275 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon 103 esetet igazoltak. A gyógyultak már heten vannak, a halálos áldozatok száma négyre emelkedett. Kövesse velünk az eseményeket!","shortLead":"Miközben világszerte elérte a 275 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon 103 esetet...","id":"20200321_Tovabb_nott_a_fertozottek_szama__mindent_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a085e35-b262-4fba-9c61-a7279d765c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Tovabb_nott_a_fertozottek_szama__mindent_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 21. 09:00","title":"Tovább nőtt a fertőzöttek száma - mindent a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki a fertőzés. A gyorsteszt már meg is kapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszeripari felügyelet engedélyét.","shortLead":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki...","id":"20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e7d1f0-fab3-4df1-9927-5fcf8622861d","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","timestamp":"2020. március. 22. 08:53","title":"Koronavírus: Amerikában is fejlesztettek egy gyorstesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ab5dc9-7195-457a-b670-d575f6ad1098","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Mint egy görög sorstragédiában: északról, a veszedelem elől hazamenekültek a délolaszok, de vitték magukkal a családjukhoz a vírust is.","shortLead":"Mint egy görög sorstragédiában: északról, a veszedelem elől hazamenekültek a délolaszok, de vitték magukkal...","id":"20200322_Az_olaszoknal_bekovetkezni_latszik_amitol_sokan_tartottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65ab5dc9-7195-457a-b670-d575f6ad1098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70708203-0386-4713-a918-2b562cd6e3b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Az_olaszoknal_bekovetkezni_latszik_amitol_sokan_tartottak","timestamp":"2020. március. 22. 11:30","title":"Dél-Olaszország most attól fél, hogy velük is ugyanaz megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","shortLead":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","id":"20200321_Vasarnap_havazhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131bcc2-4bea-4c70-9eec-596bbeac5a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Vasarnap_havazhat","timestamp":"2020. március. 21. 09:35","title":"Vasárnap havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c930adc-c6ce-467a-b644-d587fa5ce406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy vasárnap életbe lépett rendelet alapján a milánói pályaudvaron már megakadályozta a hatóság, hogy a déli városokba induljanak az emberek.","shortLead":"Egy vasárnap életbe lépett rendelet alapján a milánói pályaudvaron már megakadályozta a hatóság, hogy a déli városokba...","id":"20200322_Olaszorszagban_megtiltottak_hogy_barki_elutazzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c930adc-c6ce-467a-b644-d587fa5ce406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e9e53-6fb5-4954-a677-42d0a7e8299d","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszagban_megtiltottak_hogy_barki_elutazzon","timestamp":"2020. március. 22. 19:57","title":"Megtiltotta egy olasz rendelet, hogy bárki elhagyja a települést, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]