[{"available":true,"c_guid":"79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken 29-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe.","shortLead":"Pénteken 29-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe.","id":"20200320_Kihirdettek_a_veszelyhelyzetet_Kijevben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06570a05-8c1c-4b7f-878f-b158e26734f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Kihirdettek_a_veszelyhelyzetet_Kijevben","timestamp":"2020. március. 20. 21:01","title":"Kihirdették a veszélyhelyzetet Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A diagnosztizált esetek száma azonban nem tükrözi pontosan a valóságot.","shortLead":" A diagnosztizált esetek száma azonban nem tükrözi pontosan a valóságot.","id":"20200321_Egyetlen_nap_alatt_tobb_mint_10_ezerrel_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9239853-a458-4cde-910b-705fa33e4920","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Egyetlen_nap_alatt_tobb_mint_10_ezerrel_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. március. 21. 08:13","title":"Egyetlen nap alatt több, mint 10 ezerrel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az esemény július 24-én kezdődne. ","shortLead":"Az esemény július 24-én kezdődne. ","id":"20200322_A_NOB_negy_heten_belul_dont_az_olimpiarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbf689b-9d58-4fa6-bb84-522f5d7c0eb1","keywords":null,"link":"/sport/20200322_A_NOB_negy_heten_belul_dont_az_olimpiarol","timestamp":"2020. március. 22. 19:58","title":"A NOB négy héten belül dönt az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási korlátozásait, hogy részt vegyen kollégája beiktatásán.","shortLead":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási...","id":"20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8f164b-62a8-42a3-891a-90a220eab420","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","timestamp":"2020. március. 21. 17:47","title":"Afrikában is terjed a koronavírus, már ezren megfertőződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d180e1e-9fc7-452f-a170-47e157f9c372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Orvosokat visznek ha kell, vagy ha bármilyen más fontos eszközt kell szállítani. ","shortLead":"Orvosokat visznek ha kell, vagy ha bármilyen más fontos eszközt kell szállítani. ","id":"20200321_Egeszsegugyi_szolgalatra_ajanljak_fel_autoikat_a_spanyol_autokereskedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d180e1e-9fc7-452f-a170-47e157f9c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf8f638-e21d-40c4-bc05-f1f34783bde2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200321_Egeszsegugyi_szolgalatra_ajanljak_fel_autoikat_a_spanyol_autokereskedok","timestamp":"2020. március. 21. 09:07","title":"Egészségügyi szolgálatra ajánlják fel autóikat a nagy spanyol autókereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták, hogy a típus mostantól már kizárólag 3 hengeres motorokkal készül.","shortLead":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták...","id":"20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1836a-354d-467b-b441-eb49c7bd3c84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. március. 22. 10:00","title":"Lefertőtlenítettük és kipróbáltuk az éhezőbajnok új Opel Astra kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51eccb5-39d3-4de7-8077-46376a85e2de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan nem tudják, hogy a Forma-1 legendás háromszoros világbajnoka egykoron egy kereklámpás Ladával is körbement a Hungaroringen.","shortLead":"Sokan nem tudják, hogy a Forma-1 legendás háromszoros világbajnoka egykoron egy kereklámpás Ladával is körbement...","id":"20200321_ma_lenne_60_eves_ayrton_senna_akire_egy_zsigulis_keppel_emlekezunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b51eccb5-39d3-4de7-8077-46376a85e2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1520f-c968-459c-b65a-38161fc8a329","keywords":null,"link":"/cegauto/20200321_ma_lenne_60_eves_ayrton_senna_akire_egy_zsigulis_keppel_emlekezunk","timestamp":"2020. március. 21. 15:21","title":"Ma lenne 60 éves Senna, akire egy elfeledett zsigulis képpel emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a9e356-3a86-49a3-8fed-a8b194c3b607","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik, hogy koronavírus-járvány szorításában kénytelenek vagyunk felfedezni és újra értelmezni az otthoni tevékenységeinket. A sorozatnézés szerencsére és egyelőre biztos pontnak tűnik ebben a nagy bizonytalanságban is. Ez itt a hvg.hu személyes ajánlója vészterhes és kevésbé vészterhes időkre.","shortLead":"A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik...","id":"20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1a9e356-3a86-49a3-8fed-a8b194c3b607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552c3446-5440-4ced-bbb5-bfcd0b02b405","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","timestamp":"2020. március. 22. 20:00","title":"Kitörne a szobafogságból? Nézzen sorozatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]