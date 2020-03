Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b379df9-dd0d-46f8-9e1e-a84f9ed2de99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nálunk már 131, a világban már több mint 307 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Olaszországban minden eddiginél szigorúbb intézkedéseket hoztak a járvány visszaszorítására. Közben Magyarországon a fideszes többség a járványhelyzet ürügyén azt tervezi, hogy korlátlan hatalommal ruházza fel a miniszterelnököt. Hírek a koronavírusról percről percre.","shortLead":"Nálunk már 131, a világban már több mint 307 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Olaszországban minden...","id":"20200322_Szinte_teljesen_leall_Olaszorszag_Afrikaban_is_terjed_a_virus__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b379df9-dd0d-46f8-9e1e-a84f9ed2de99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4f74c0-ebd4-4f09-a912-dcafc18b9c98","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Szinte_teljesen_leall_Olaszorszag_Afrikaban_is_terjed_a_virus__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 22. 08:58","title":"Szinte teljesen leáll Olaszország, Afrikában is terjed a vírus, de nálunk is - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram Aviation Kft.-t.","shortLead":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram...","id":"202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cee24-f129-487d-841a-f00e740f84cc","keywords":null,"link":"/360/202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","timestamp":"2020. március. 22. 12:00","title":"Repülőt javítanának Kisvárdán, aztán jött a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására alkalmas centrumot alakítottak ki.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására...","id":"20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad97eb1e-17e4-4879-add7-e2949f81a3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","timestamp":"2020. március. 21. 18:26","title":"Szegeden járványkórházat hoznak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnépszerűbb csevegő-szolgáltatását rengetegen használják Ezért is döntött úgy a WHO, hogy érdemes volna kihasználni ezt a közkedveltséget a megbízható információk közlésére.","shortLead":"A világ legnépszerűbb csevegő-szolgáltatását rengetegen használják Ezért is döntött úgy a WHO, hogy érdemes volna...","id":"20200322_whatsapp_koronavirus_chatbot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6aeda3-7439-43d1-aa9b-5ba392ae2787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200322_whatsapp_koronavirus_chatbot","timestamp":"2020. március. 22. 11:05","title":"Önnél is elérhető: koronavírusról informáló chatbot költözött a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci elit-világbajnokságot.","shortLead":"A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci...","id":"20200321_Elmarad_a_jegkorongvilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f875e30e-6330-47c5-9a88-d6d18d64bff5","keywords":null,"link":"/sport/20200321_Elmarad_a_jegkorongvilagbajnoksag","timestamp":"2020. március. 21. 16:01","title":"Elmarad a jégkorong-világbajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78e3bfe-5ee9-48a8-97ca-39fae0a9cd4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbben, úgy tűnik hallgatnak azokra a tanácsokra, hogy lehetőleg maradjanak otthon, mert jelenleg ez az egyetlen, amit tehetünk a koronavírus-járvány lassítására. Meg miért is menne ki bárki az utcákra, ha egyszer zárva vannak a mozik, színházak, boltok, éttermek. Viszont így ritkán látott hangulat tárul a fotósok kamerája elé. Mutatjuk kollégánk, Túry Gergely felvételeit. ","shortLead":"A legtöbben, úgy tűnik hallgatnak azokra a tanácsokra, hogy lehetőleg maradjanak otthon, mert jelenleg ez az egyetlen...","id":"20200321_Ritkan_latott_hangulatban_Budapest_ures_utcak_kihalt_helyek_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78e3bfe-5ee9-48a8-97ca-39fae0a9cd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c85924-adff-4c7a-afcf-3646f2b82218","keywords":null,"link":"/elet/20200321_Ritkan_latott_hangulatban_Budapest_ures_utcak_kihalt_helyek_fotok","timestamp":"2020. március. 21. 15:41","title":"Ritkán látott hangulatban Budapest: üres utcák, kihalt helyek (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927958ad-809b-4a7d-9e76-da70026b8ef6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Péterfy Bori nagyon nehezen bírja közönség nélkül, viszont az erdei karanténban elbújva is probálnak \"formálisan élni\". A vírust pedig beleírja a friss dalaiba. Home office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata arról, ki hogyan próbál túlélni és milyen változásokat remél.","shortLead":"Péterfy Bori nagyon nehezen bírja közönség nélkül, viszont az erdei karanténban elbújva is probálnak \"formálisan élni\"...","id":"20200320_Peterfy_Bori_a_Home_Officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927958ad-809b-4a7d-9e76-da70026b8ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a919043-cae4-4504-8447-2ea9808944e2","keywords":null,"link":"/360/20200320_Peterfy_Bori_a_Home_Officeban","timestamp":"2020. március. 20. 18:30","title":"Péterfy Bori a Home office-ban: \"Fekete lyukban hagytam a szívem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc9c62-6349-4a3b-b25e-84a3feb77559","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kölcsönzött munkásokról van szó, többségük kelet-magyarországi, illetve ukrán.","shortLead":"Kölcsönzött munkásokról van szó, többségük kelet-magyarországi, illetve ukrán.","id":"20200321_Hatszaz_embert_maris_elkuldott_az_esztergomi_Suzuki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eadc9c62-6349-4a3b-b25e-84a3feb77559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c16dee6-0bbf-41f3-b8b7-b40322b6a385","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Hatszaz_embert_maris_elkuldott_az_esztergomi_Suzuki","timestamp":"2020. március. 21. 14:41","title":"Hatszáz embert máris elküldött az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]