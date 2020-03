Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett az országba.","shortLead":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett...","id":"20200324_Kina_kulfold_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43ff924-7d0a-4b04-ae9a-7df51c922e59","link":"/vilag/20200324_Kina_kulfold_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 05:39","title":"Kína szerint már a külföldiek viszik be a koronavírust az országba"},{"available":true,"c_guid":"ba5b05ba-ec47-4f89-8d5c-1e25daa6316e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Féregszerű lény lehetett az állatvilág nagy részének evolúciós őse: a rizsszemnél is apróbb állat, amely 555 millió évvel ezelőtt a tengerfenéken holt szerves anyag után kutatva élt, a ma élő legtöbb állat, köztük az ember evolúciós elődje lehet.","shortLead":"Féregszerű lény lehetett az állatvilág nagy részének evolúciós őse: a rizsszemnél is apróbb állat, amely 555 millió...","id":"20200324_evolucio_allatvilag_ikaria_wariootia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b05ba-ec47-4f89-8d5c-1e25daa6316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645460b-d09a-4b06-95b8-034656cc49d4","link":"/tudomany/20200324_evolucio_allatvilag_ikaria_wariootia","timestamp":"2020. március. 24. 19:03","title":"Féregszerű lény lehetett az ember őse"},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és a CO2-kvóta miatt kivetendő EU-s büntetéseket is elhalasztaná.","shortLead":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és...","id":"20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e0b65a-cf86-42fd-b4af-215e34d5ba6c","link":"/cegauto/20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 11:28","title":"A villanyautós és nagycsaládos támogatások kifizetésének gyorsítását kérik a kormánytól"},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A részleges nyitás súlyosbíthatja a járványhelyzetet, a gazdaságnak viszont a teljes zár okozhat katasztrófát.","shortLead":"A részleges nyitás súlyosbíthatja a járványhelyzetet, a gazdaságnak viszont a teljes zár okozhat katasztrófát.","id":"20200324_Trump_mar_megnyitna_Amerikat_pedig_ezzel_nagyot_kockaztat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ba860b-9163-47c7-94d0-430eb32c0d33","link":"/gazdasag/20200324_Trump_mar_megnyitna_Amerikat_pedig_ezzel_nagyot_kockaztat","timestamp":"2020. március. 24. 16:50","title":"Trump már megnyitná Amerikát, pedig ezzel nagyot kockáztat"},{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendeletben kötelezte a kormány az önkormányzatokat a 70 évnél idősebbek és a kötelező karanténba zártak ellátására, Ferencvárosban a felszabaduló önkormányzati dolgozókkal oldanák meg a feladatot. Beszéltünk olyannal, aki nem örül ennek.","shortLead":"Rendeletben kötelezte a kormány az önkormányzatokat a 70 évnél idősebbek és a kötelező karanténba zártak ellátására...","id":"20200324_Ovono_baranyi_idosek_ellatasa_koronavirus_budapest_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c72412a-e712-42f4-8d39-bc05d52aa99e","link":"/itthon/20200324_Ovono_baranyi_idosek_ellatasa_koronavirus_budapest_ferencvaros","timestamp":"2020. március. 24. 06:00","title":"Munka nélkül maradt óvónőkkel oldaná meg az idősek ellátását a ferencvárosi polgármester"},{"available":true,"c_guid":"4a10f5c3-0641-4b8c-b602-b44aff8198f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon kemény intézkedéseket jelentett be Boris Johnson miniszterelnök.","shortLead":"Nagyon kemény intézkedéseket jelentett be Boris Johnson miniszterelnök.","id":"20200323_NagyBritanniaban_mostantol_csak_a_legszuksegesebb_esetekben_lehet_az_utcara_lepni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a10f5c3-0641-4b8c-b602-b44aff8198f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17d904e-93cb-431e-a942-31e0184c924e","link":"/vilag/20200323_NagyBritanniaban_mostantol_csak_a_legszuksegesebb_esetekben_lehet_az_utcara_lepni","timestamp":"2020. március. 23. 22:18","title":"Nagy-Britanniában mostantól csak a legszükségesebb esetekben lehet az utcára lépni"},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) németországi központjának egyik tudósa is elkapta a koronavírust, ezért a szervezet úgy döntött, csak minimális személyzettel folytatják a munkákat. Ennek viszont ára van.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) németországi központjának egyik tudósa is elkapta a koronavírust, ezért a szervezet...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_europai_urugynokseg_esa_urszonda_misszio_mars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94ad588-d31f-42ac-a09c-0549a57ac0c2","link":"/tudomany/20200324_koronavirus_jarvany_europai_urugynokseg_esa_urszonda_misszio_mars","timestamp":"2020. március. 24. 20:03","title":"Az űrkutatásra is hatással van a koronavírus, több küldetést is fel kell függeszteni"},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság gépeivel már csak Londonba, Eindhovenbe és Barcelonába lehet eljutni.","shortLead":"A légitársaság gépeivel már csak Londonba, Eindhovenbe és Barcelonába lehet eljutni.","id":"20200324_Majdnem_az_osszes_magyar_jaratat_torli_a_Wizz_Air_majusig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3f2ebd-247c-4259-96ca-51efc13b94c3","link":"/kkv/20200324_Majdnem_az_osszes_magyar_jaratat_torli_a_Wizz_Air_majusig","timestamp":"2020. március. 24. 19:17","title":"Majdnem az összes magyar járatát törli a Wizz Air májusig"} Beszéltünk olyannal, aki nem örül ennek. ","shortLead":"Rendeletben kötelezte a kormány az önkormányzatokat a 70 évnél idősebbek és a kötelező karanténba zártak ellátására...","id":"20200324_Ovono_baranyi_idosek_ellatasa_koronavirus_budapest_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c72412a-e712-42f4-8d39-bc05d52aa99e","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Ovono_baranyi_idosek_ellatasa_koronavirus_budapest_ferencvaros","timestamp":"2020. március. 24. 06:00","title":"Munka nélkül maradt óvónőkkel oldaná meg az idősek ellátását a ferencvárosi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a10f5c3-0641-4b8c-b602-b44aff8198f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon kemény intézkedéseket jelentett be Boris Johnson miniszterelnök.","shortLead":"Nagyon kemény intézkedéseket jelentett be Boris Johnson miniszterelnök.","id":"20200323_NagyBritanniaban_mostantol_csak_a_legszuksegesebb_esetekben_lehet_az_utcara_lepni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a10f5c3-0641-4b8c-b602-b44aff8198f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17d904e-93cb-431e-a942-31e0184c924e","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_NagyBritanniaban_mostantol_csak_a_legszuksegesebb_esetekben_lehet_az_utcara_lepni","timestamp":"2020. március. 23. 22:18","title":"Nagy-Britanniában mostantól csak a legszükségesebb esetekben lehet az utcára lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) németországi központjának egyik tudósa is elkapta a koronavírust, ezért a szervezet úgy döntött, csak minimális személyzettel folytatják a munkákat. Ennek viszont ára van.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) németországi központjának egyik tudósa is elkapta a koronavírust, ezért a szervezet...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_europai_urugynokseg_esa_urszonda_misszio_mars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94ad588-d31f-42ac-a09c-0549a57ac0c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_koronavirus_jarvany_europai_urugynokseg_esa_urszonda_misszio_mars","timestamp":"2020. március. 24. 20:03","title":"Az űrkutatásra is hatással van a koronavírus, több küldetést is fel kell függeszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság gépeivel már csak Londonba, Eindhovenbe és Barcelonába lehet eljutni.","shortLead":"A légitársaság gépeivel már csak Londonba, Eindhovenbe és Barcelonába lehet eljutni.","id":"20200324_Majdnem_az_osszes_magyar_jaratat_torli_a_Wizz_Air_majusig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3f2ebd-247c-4259-96ca-51efc13b94c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_Majdnem_az_osszes_magyar_jaratat_torli_a_Wizz_Air_majusig","timestamp":"2020. március. 24. 19:17","title":"Majdnem az összes magyar járatát törli a Wizz Air májusig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]