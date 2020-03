Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffaacf6a-2be8-4f61-9465-6f2507b27567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin azt írta, nem gondoltam, hogy még valaha visszatérek az egészségügybe, de az elmúlt napokban azonban nagyot változott a helyzet.","shortLead":"Cseh Katalin azt írta, nem gondoltam, hogy még valaha visszatérek az egészségügybe, de az elmúlt napokban azonban...","id":"20200322_Onkentes_orvosnak_jelentkezett_a_Momentum_EPkepviseloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaacf6a-2be8-4f61-9465-6f2507b27567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30c3602-6c27-44bb-9db7-b25659f04514","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Onkentes_orvosnak_jelentkezett_a_Momentum_EPkepviseloje","timestamp":"2020. március. 22. 13:38","title":"Önkéntes orvosnak jelentkezett a Momentum EP-képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál, valamint a járványhelyzetnek is kiemelt figyelmet szentel.","shortLead":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál...","id":"20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765b107-5b19-4251-992c-f0c9a13dcf5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","timestamp":"2020. március. 23. 07:56","title":"Havazás, hószállingózás, havas eső: téli üzemmódra vált a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","id":"20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054c503-dc7b-4674-9e69-a96400108c2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","timestamp":"2020. március. 23. 06:41","title":"Eladó az egyetlen példányban készült BMW-motoros Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","shortLead":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","id":"20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc59497d-36fa-4152-8d37-e091b8171965","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","timestamp":"2020. március. 23. 20:27","title":"Trump elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett már szexuális erőszak ügyében, és ő képviseli a Viking szállodahajó kapitányát is. Szerinte az ügyvédeket a rendszerváltás óta nem támadta így a politika, mint most. HVG-portré.","shortLead":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett...","id":"202012_toth_m_gabor_ugyved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b83cb4-8cfd-436b-91ee-88641a33e71d","keywords":null,"link":"/360/202012_toth_m_gabor_ugyved","timestamp":"2020. március. 23. 11:00","title":"\"Én vagyok az egyetlen szereplő a teljes államhatalommal szemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese, a csehországi válságstáb elnöke vasárnap este a közszolgálati hírtelevízióban (CT24).","shortLead":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be...","id":"20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5965f7b-bfbc-42b3-ace5-925e3d9c92e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 23. 05:05","title":"Csehországban is van már halott, Törökországban nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Árháború tört ki az olajpiacon Szaúd-Arábia és Oroszország között. Céljuk a másik megleckéztetése, de Moszkva az amerikai palaolaj-kitermelőket is csődbe kergetné.","shortLead":"Árháború tört ki az olajpiacon Szaúd-Arábia és Oroszország között. Céljuk a másik megleckéztetése, de Moszkva...","id":"202012__olajarhaboru__amerikai_celpontok__aboseg_zavara__szaudiorosz_rulett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd408a10-d9d8-47d8-957b-5d494fdb5971","keywords":null,"link":"/360/202012__olajarhaboru__amerikai_celpontok__aboseg_zavara__szaudiorosz_rulett","timestamp":"2020. március. 23. 15:00","title":"Nem csak a járvány miatt van káosz az olajpiacon. És jöhet ennél rosszabb is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár orvosa viszont biztosan elkapta a betegséget.","shortLead":"A német kancellár orvosa viszont biztosan elkapta a betegséget.","id":"20200323_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93725d0e-4845-41ab-8c65-f8d65017f897","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 23. 18:09","title":"Negatív lett Angela Merkel első koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]