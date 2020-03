Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből már kigyógyult páciensek vérében lévő antitestekkel kezelnék a súlyos állapotban lévő fertőzötteket amerikai kutatók, akik a múlt héten nyújtották be a módszer alkalmazásához szükséges kérelmet.","shortLead":"Az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből már kigyógyult páciensek vérében lévő antitestekkel kezelnék a súlyos...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_megfekezes_ellenszer_gyogyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74d0414-5b09-4843-9696-10eab980727b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_jarvany_megfekezes_ellenszer_gyogyitas","timestamp":"2020. március. 25. 16:03","title":"A felépültek vérével mentenék meg a koronavírusos betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6dbe-5291-4189-a9d3-8caada5c18b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen vannak, akik nyerészkedni próbálnak a kialakult helyzeten, de a magyar szervezetek lesben állnak.","shortLead":"Többen vannak, akik nyerészkedni próbálnak a kialakult helyzeten, de a magyar szervezetek lesben állnak.","id":"20200324_titkosszolgalat_jarvany_koronavirus_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6dbe-5291-4189-a9d3-8caada5c18b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f0262c-4c57-4cef-82bd-ea874fafc572","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_titkosszolgalat_jarvany_koronavirus_korrupcio","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"A titkosszolgálatok is figyelik a járványon nyerészkedni próbálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokkal azelőtt kapta meg a levelet az Országos Mentőszolgálattól, hogy felszólalt a parlamentben.","shortLead":"Nem sokkal azelőtt kapta meg a levelet az Országos Mentőszolgálattól, hogy felszólalt a parlamentben.","id":"20200324_Onkentes_egeszsegugyi_dolgozonak_jelentkezett_a_jobbikos_Rig_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf22b41-d204-4ba3-be93-5e4a2e596bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Onkentes_egeszsegugyi_dolgozonak_jelentkezett_a_jobbikos_Rig_Lajos","timestamp":"2020. március. 24. 20:46","title":"Önkéntes egészségügyi dolgozónak jelentkezett a jobbikos Rig Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","shortLead":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","id":"20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acf3283-6b05-4682-bb40-91cef847ce21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","timestamp":"2020. március. 24. 15:58","title":"1400 klasszikus autót árulnak ebben az oldtimerplázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elkövetkezendő hónapokban az egészségügyi állásokat és az önkéntes munkalehetőségeket térítésmentesen hirdethetik meg az egészségügyi intézmények. ","shortLead":"Az elkövetkezendő hónapokban az egészségügyi állásokat és az önkéntes munkalehetőségeket térítésmentesen hirdethetik...","id":"20200325_Ingyen_hirdethetnek_az_egeszsegugyi_intezmenyek_a_Joblineon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4dd193-65ae-48ae-91ef-8d1735123544","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Ingyen_hirdethetnek_az_egeszsegugyi_intezmenyek_a_Joblineon","timestamp":"2020. március. 25. 13:17","title":"Ingyen hirdethetnek az egészségügyi intézmények a Jobline-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418cb60d-fd24-4957-bf71-47244d195618","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ternovszky Béla és az általa teremtett legendás Grabowski is az otthonmaradásra buzdít.\r

\r

","shortLead":"Ternovszky Béla és az általa teremtett legendás Grabowski is az otthonmaradásra buzdít.\r

\r

","id":"20200325_Grabowski_maszkban_van_az_Intermouse_a_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418cb60d-fd24-4957-bf71-47244d195618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519531fd-2b78-462f-9e9c-beaa1f292b8a","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Grabowski_maszkban_van_az_Intermouse_a_helyen","timestamp":"2020. március. 25. 12:50","title":"Grabowski maszkban van, az Intermouse a helyén a koronavírus idején is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai országba. ","shortLead":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai...","id":"20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c14151-b948-4e95-ae62-e11430978e5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","timestamp":"2020. március. 24. 16:56","title":"6 millió maszkot vesztett el Németország egy kenyai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53590668-aa94-467d-ab0d-448ea8b50408","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kívülálló szereplői azt vallják, amit Sherlock Holmes mondott Watson doktornak: „Ha a lehetetlent kizártuk, ami marad, bármilyen valószínűtlen is, az az igazság.”\r

\r

","shortLead":"A kívülálló szereplői azt vallják, amit Sherlock Holmes mondott Watson doktornak: „Ha a lehetetlent kizártuk, ami...","id":"202012_konyv_sorozat__ugy_lezarva_stephen_king_akivulallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53590668-aa94-467d-ab0d-448ea8b50408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f28f72-c3ee-4c16-b005-a33490872fde","keywords":null,"link":"/360/202012_konyv_sorozat__ugy_lezarva_stephen_king_akivulallo","timestamp":"2020. március. 24. 12:00","title":"Amit a papír és képernyő elbír – Stephen King tényekké alakuló őrültségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]