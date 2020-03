Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","shortLead":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","id":"20200318_muszaki_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aa9bba-2234-4bdf-ac07-3ae6b4f21c03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_muszaki_auto","timestamp":"2020. március. 18. 10:31","title":"Amíg tart a vészhelyzet, az se baj, ha a most lejáró műszakiját nem hosszabbítja meg a kocsiján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak, illetve tartósélelmiszer-gyűjtést indítottak a vidéki önkormányzatok a különösen veszélyeztetett idősek segítésére a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak...","id":"20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01196c1-a52a-4220-9eec-64e1ba95d772","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 18. 17:39","title":" Máshogy készülnek az idősek megsegítésére a vidéki városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Nemcsak a járvány, a koronavírus-biznisz is terjed Magyarországon. Miközben a maszkok és kézfertőtlenítők mindenhol hiánycikknek számítanak, rengeteg dolgot árulnak koronavírus ellen az interneten. Sokan kínálnak fertőtlenítést, de vannak meghökkentő tételek is. ","shortLead":"Nemcsak a járvány, a koronavírus-biznisz is terjed Magyarországon. Miközben a maszkok és kézfertőtlenítők mindenhol...","id":"20200315_Menedekhazat_es_gazmaszkot_is_lehet_kapni_a_neten_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2019bd5-15ff-4f40-aca3-33effc7be8a0","keywords":null,"link":"/360/20200315_Menedekhazat_es_gazmaszkot_is_lehet_kapni_a_neten_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. március. 17. 13:00","title":"Menedékházat és mézbort is lehet kapni a neten koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország lezárta a határait, csak a magyar állampolgárokat engedik be, így jókora torlódás alakult ki Hegyeshalomnál.","shortLead":"Magyarország lezárta a határait, csak a magyar állampolgárokat engedik be, így jókora torlódás alakult ki...","id":"20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_torlodas_koronavirus_vendegmunkas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f71f4a-0aee-4407-81e6-97b9023798ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_torlodas_koronavirus_vendegmunkas","timestamp":"2020. március. 17. 17:11","title":"Húsz kilométeres a kocsisor az osztrák-magyar határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz vezettek. No meg ahhoz, hogy hazaköltöztem Prágából. ","shortLead":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz...","id":"20200318_Csehorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e979c9-70da-49cc-bc0b-bba2ffa48bda","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:44","title":"Csehországban sem tudták utolérni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közös nyilatkozatott tettek a világ legnagyobb technológiai cégei a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatás megállítása érdekében.","shortLead":"Közös nyilatkozatott tettek a világ legnagyobb technológiai cégei a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatás...","id":"20200317_facebook_reddit_google_linkedin_microsoft_twitter_youtube_koronavirus_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d810af-523e-43f1-abfe-31152798f5b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_facebook_reddit_google_linkedin_microsoft_twitter_youtube_koronavirus_alhirek","timestamp":"2020. március. 17. 13:03","title":"Összeállt a Facebook, a Reddit, a Google, a LinkedIn, a Microsoft, a Twitter és a YouTube, leszámolnak az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc263af9-b987-421f-bff4-640f794159fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfő este óta 722-vel nőtt fertőzöttek száma Németországban. Hollandiában szigorú intézkedéseket vezettek be a vírus terjedésének feltartóztatására, bezárnak az iskolák, a kávéháza és marihuánaboltok is.","shortLead":"Hétfő este óta 722-vel nőtt fertőzöttek száma Németországban. Hollandiában szigorú intézkedéseket vezettek be a vírus...","id":"20200317_Nemetorszagban_kiadtak_a_legmagasabb_jarvanyugyi_figyelmeztetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc263af9-b987-421f-bff4-640f794159fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3602dbf-4c25-4b8a-acef-8c4c649ca716","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Nemetorszagban_kiadtak_a_legmagasabb_jarvanyugyi_figyelmeztetest","timestamp":"2020. március. 17. 13:25","title":"Németországban kiadták a legmagasabb járványügyi figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert rajtszáma legalább már biztos. ","shortLead":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert...","id":"20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02491300-ca04-4773-bd5d-f788f8e44a45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","timestamp":"2020. március. 18. 12:23","title":"A bajnokot illető 1-es rajtszámot választotta Michelisz, a szezon tovább csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]