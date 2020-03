Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslat csökkenti az emberek biztonságát.","shortLead":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslat csökkenti az emberek...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_felhatalmazasi_torveny_muosz_sajtoszabadsag_alhirterjesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e586900-35b5-436a-96ea-74c746646e95","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_felhatalmazasi_torveny_muosz_sajtoszabadsag_alhirterjesztes","timestamp":"2020. március. 26. 13:42","title":"MÚOSZ: Aki a sajtó ellen harcol, az nem a járványt akarja legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drasztikusan megugrott a Díjnet elektronikus számlakezelő platformra regisztrálók száma. Az elektronikus számlafizetés ugyanis nem igényel személyes kontaktust, mint a sárga csekk, ráadásul olcsóbb és kényelmesebb is.","shortLead":"Drasztikusan megugrott a Díjnet elektronikus számlakezelő platformra regisztrálók száma. Az elektronikus számlafizetés...","id":"20200325_A_magyarok_a_rezsitol_is_igyekszenek_tavolsagot_tartani_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e2a4ae-dc3f-45c6-bbfb-83e5d1a91e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_A_magyarok_a_rezsitol_is_igyekszenek_tavolsagot_tartani_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 25. 11:57","title":"A magyarok a rezsicsekktől is igyekszenek távolságot tartani a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tedrosz Adamon Gebrejeszusz egy genfi sajtótájékoztatón beszélt róla, mekkora bajban van most szerinte a világ.","shortLead":"Tedrosz Adamon Gebrejeszusz egy genfi sajtótájékoztatón beszélt róla, mekkora bajban van most szerinte a világ.","id":"20200325_koronavirus_who_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ff9db-0307-4475-aba1-38e51e9ac07a","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_who_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 20:52","title":"Koronavírus: a WHO vezetője szerint egy hónapja kellett volna cselekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97af9d4-0c21-4fab-97b8-1d3160ae7ea8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A légbuborékban tárolt bajor youngtimer remek V8-as motorja révén vélhetően komoly élvezetet okoz majd új tulajdonosának.","shortLead":"A légbuborékban tárolt bajor youngtimer remek V8-as motorja révén vélhetően komoly élvezetet okoz majd új...","id":"20200326_nem_eliras_tenyleg_csak_255_kilometer_van_ebben_a_23_eves_elado_bmwben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e97af9d4-0c21-4fab-97b8-1d3160ae7ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15349b-2559-4ae4-b0d6-292a8e7de9a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_nem_eliras_tenyleg_csak_255_kilometer_van_ebben_a_23_eves_elado_bmwben","timestamp":"2020. március. 26. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg csak 255 kilométer van ebben a 23 éves eladó BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hiányosságok miatt az egészségügyi dolgozók is nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve.","shortLead":"A hiányosságok miatt az egészségügyi dolgozók is nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve.","id":"20200325_A_jelenleginel_tizszer_tobb_vedofelszerelesre_es_eszkozre_lenne_szukseg_a_koronavirus_elleni_harchoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d465a-62c2-4cdf-8221-e9e9c45041a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_A_jelenleginel_tizszer_tobb_vedofelszerelesre_es_eszkozre_lenne_szukseg_a_koronavirus_elleni_harchoz","timestamp":"2020. március. 25. 21:20","title":"A jelenleginél tízszer több védőfelszerelésre és eszközre lenne szükség a koronavírus elleni harchoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","shortLead":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","id":"20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527e66d-c89b-4c52-a643-5abe5c80cdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","timestamp":"2020. március. 24. 21:31","title":"Karanténba nem kézbesít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit díjazza.\r

\r

","shortLead":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit...","id":"20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a094f9-9e49-4e2f-974d-4a4b45048ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","timestamp":"2020. március. 25. 17:00","title":"Itt vannak a Libri irodalmi díj döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonatok menetideje sokkal kiszámíthatóbb, mint a határon veszteglő kamionoké.\r

","shortLead":"A vonatok menetideje sokkal kiszámíthatóbb, mint a határon veszteglő kamionoké.\r

","id":"20200326_Mar_a_lakossagi_ellatast_szolgaljak_ki_a_tehervonatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13332093-40c3-4576-94db-597f1e9d0154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Mar_a_lakossagi_ellatast_szolgaljak_ki_a_tehervonatok","timestamp":"2020. március. 26. 07:45","title":"Már a lakossági ellátást szolgálják ki a tehervonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]