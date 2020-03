Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","shortLead":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3faba8-3af2-424e-a800-71154b3cc3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","timestamp":"2020. március. 26. 10:50","title":"Vám- és áfamentességet kér a szájmaszkok behozatalára a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend is túl sűrű. ","shortLead":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49df885-b605-440c-ad45-bf572eaa7799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","timestamp":"2020. március. 26. 10:36","title":"Minden nap szombat lesz a budapesti tömegközlekedésben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szentszéki államtitkárság egy magas beosztású egyházi munkatársának tesztje lett pozitív.","shortLead":"A szentszéki államtitkárság egy magas beosztású egyházi munkatársának tesztje lett pozitív.","id":"20200326_Ferenc_papa_egy_kozeli_munkatarsa_is_megfertozodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9252cf49-03c4-48c4-9d1b-8d4e65e921c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Ferenc_papa_egy_kozeli_munkatarsa_is_megfertozodott","timestamp":"2020. március. 26. 06:14","title":"Ferenc pápa egy közeli munkatársa is megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","shortLead":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","id":"20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4193be-a0a6-4bc4-8d6d-d34a2c238351","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","timestamp":"2020. március. 25. 10:59","title":"360 millió eurót bukik naponta a BMW, a Volkswagen és a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Fokasz Oresztész, Gáti Júlia, Gergely Márton, Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Pálmai Erika","category":"360","description":"A magyar ellátórendszer minden betegségét felszínre hozta a koronavírus elleni védekezés. Hiányzik a megfelelő képzés, információáramlás, védőfelszerelés. Bár nincs hiány odaadó szakemberekből, a stressz miatt már most sokan ingerültek. A neheze pedig még csak eztán jön.","shortLead":"A magyar ellátórendszer minden betegségét felszínre hozta a koronavírus elleni védekezés. Hiányzik a megfelelő képzés...","id":"202013__lathatatlanul_terjed_a_jarvany__hianyzo_nyugdijasok__szukos_keszletek__korhaz_avirus_szelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7ad52-876b-4a8e-a3a9-0aa0575b9b9a","keywords":null,"link":"/360/202013__lathatatlanul_terjed_a_jarvany__hianyzo_nyugdijasok__szukos_keszletek__korhaz_avirus_szelen","timestamp":"2020. március. 26. 07:00","title":"Hadiállapot jön a magyar kórházakban, óriási túlerőben van a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már több külföldi visz koronavírust Kínába, mint ahány helyi megbetegszik, a válasz a határzár.","shortLead":"Már több külföldi visz koronavírust Kínába, mint ahány helyi megbetegszik, a válasz a határzár.","id":"20200326_Kina_hatar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7102f437-858f-4360-bb4d-d1efdda76b45","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Kina_hatar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 18:10","title":"Kína lezárja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni – jelentette be élő beszédben Vlagyimir Putyin orosz államfő.","shortLead":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni –...","id":"20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9cd805-9ef3-4bb9-b210-8ed5f0944e87","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. március. 25. 14:55","title":"Mindenkit érintő munkaszünet jön a jövő héten Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6e5799-0bcf-4671-a80c-d575f9ee7d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körülbelül egy évvel ezelőtt röppent fel a hír, hogy az előzetes beharangozások ellenére sem kerül piacra az Apple vezeték nélküli töltője, ugyanis elég sok gond volt vele. Most azonban úgy tűnik, Cupertinóban nem mondtak le róla.","shortLead":"Körülbelül egy évvel ezelőtt röppent fel a hír, hogy az előzetes beharangozások ellenére sem kerül piacra az Apple...","id":"20200325_apple_airpower_vezetek_nelkuli_tolto_fejlesztese_prototipus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6e5799-0bcf-4671-a80c-d575f9ee7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619b5fdc-36ba-4e1d-8245-79856d5f744d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_apple_airpower_vezetek_nelkuli_tolto_fejlesztese_prototipus","timestamp":"2020. március. 25. 10:03","title":"Titokban továbbfejleszti az Apple az AirPowert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]