[{"available":true,"c_guid":"9221c19f-4842-4ce8-a505-62828598a105","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A termék hazai előállítását végző cég vezetője szerint a pánikvásárlás a hiány oka, de hamarosan normalizálódhat a helyzet.","shortLead":"A termék hazai előállítását végző cég vezetője szerint a pánikvásárlás a hiány oka, de hamarosan normalizálódhat...","id":"20200325_koronavirus_felvasarlas_eleszto_hiany_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9221c19f-4842-4ce8-a505-62828598a105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c59b03-4704-4231-8f52-5f7e2e642412","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_koronavirus_felvasarlas_eleszto_hiany_kereskedelem","timestamp":"2020. március. 25. 13:21","title":"Hová tűnt az élesztő a boltokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében már nem lesz belsőégésű motor.","shortLead":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében...","id":"20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a53cf56-089b-4cbd-836a-0621cf3ed0be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","timestamp":"2020. március. 25. 07:59","title":"Búcsúzik a V12 biturbó: az új 7-es BMW csúcsmodellje tisztán elektromos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3c9daa-b960-4539-83b4-0c2902331052","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggódik az Európai Parlament jogi bizottsága a magyarországi veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt.","shortLead":"Aggódik az Európai Parlament jogi bizottsága a magyarországi veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt.","id":"20200324_Vizsgalatot_surgetnek_az_Europai_Bizottsagnal_a_magyar_veszelyhelyzet_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f3c9daa-b960-4539-83b4-0c2902331052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d257dc-6fa4-4fd0-87b9-2ea3146002e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Vizsgalatot_surgetnek_az_Europai_Bizottsagnal_a_magyar_veszelyhelyzet_miatt","timestamp":"2020. március. 24. 19:14","title":"Vizsgálatot sürgetnek az Európai Bizottságnál a magyar veszélyhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek. A fertőzötteké már meghaladja a 80 ezret.","shortLead":"Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek...","id":"20200326_koronavirus_olaszorszag_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3621d583-885c-4945-9137-acbcb7b76619","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_olaszorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 26. 18:26","title":"Újabb 662 áldozatot követelt a koronavírus Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról beszélt, hogy ez járvány a miénknél fejlettebb egészségügyi rendszereket is próbára teszi.","shortLead":"A főpolgármester arról beszélt, hogy ez járvány a miénknél fejlettebb egészségügyi rendszereket is próbára teszi.","id":"20200326_karacsony_gergely_interju_koronavirus_valsag_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9852441b-d747-4d55-8d63-f85b34c2e21d","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_karacsony_gergely_interju_koronavirus_valsag_bkv","timestamp":"2020. március. 26. 14:55","title":"Karácsony: A kijárási korlátozás elkerülhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 35-el lett több beteg a hivatalos adatok szerint. Ennél sokkal több fertőzött lehet.","shortLead":"Egy nap alatt 35-el lett több beteg a hivatalos adatok szerint. Ennél sokkal több fertőzött lehet.","id":"20200326_261re_nott_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2257f55c-e16a-4752-a7b8-cc72c6d89aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_261re_nott_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 26. 06:40","title":"261-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn újabb 19 embernél mutatták ki a fertőzést, a kormány mintegy 40 intézkedést vezet be a járvány miatt.","shortLead":"Hétfőn újabb 19 embernél mutatták ki a fertőzést, a kormány mintegy 40 intézkedést vezet be a járvány miatt.","id":"20200324_Szlovakiaban_kotelezo_lesz_a_vedomaszk_viselese_az_utcakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c7b4e5-8ced-4b03-96b4-8cf8d7007e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Szlovakiaban_kotelezo_lesz_a_vedomaszk_viselese_az_utcakon","timestamp":"2020. március. 24. 20:31","title":"Szlovákiában kötelező lesz a védőmaszk viselése az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","shortLead":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","id":"20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513f8a4-ee13-468f-b5b1-8dc019d02f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","timestamp":"2020. március. 26. 15:06","title":"Fordítva tette fel a síboxot egy autós, meglepő eredményre jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]