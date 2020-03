Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70f19e1f-0974-4b90-9305-c54182b875b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotást Gerry Hofstetter svájci fényművész készítette.","shortLead":"Az alkotást Gerry Hofstetter svájci fényművész készítette.","id":"20200327_svajc_hegy_maradj_otthon_fenymuvesz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f19e1f-0974-4b90-9305-c54182b875b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26126a28-81a0-4a9b-951d-23f93bbee8f8","keywords":null,"link":"/elet/20200327_svajc_hegy_maradj_otthon_fenymuvesz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 11:36","title":"Svájcban egy hegyre írták fel azt, hogy \"maradj otthon\" – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank és a kormány is a limit megemelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A Mastercard lépett.","shortLead":"A jegybank és a kormány is a limit megemelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A Mastercard lépett.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_mastercard_erinteses_fizetes_limitemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acec1dc-0800-46d2-8244-c76a8acd46d5","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_fertozes_mastercard_erinteses_fizetes_limitemeles","timestamp":"2020. március. 26. 13:10","title":"15 ezer forintra emeli a Mastercard az érintéses fizetések összeghatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","id":"20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70a96e2-03a0-44bf-b7e8-01ea42fa1193","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 27. 17:15","title":"Egy nap alatt 185 vírusfertőzött halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokféleképp próbálnak túlélni a cégek a koronavírus miatti válságban, az egyik jellemző reakció a munkavállalók bérének a csökkentése. De megteheti-e ezt a munkáltató? Ennek nézett utána az Adózóna.","shortLead":"Sokféleképp próbálnak túlélni a cégek a koronavírus miatti válságban, az egyik jellemző reakció a munkavállalók bérének...","id":"20200326_adozona_koronavirus_fizetes_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411c976e-1767-4ee4-9a85-3e01142d274f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_adozona_koronavirus_fizetes_munka","timestamp":"2020. március. 26. 17:22","title":"Nem sok jóra számíthat, akinek a járvány miatt csökkentenék a fizetését, kivéve, ha gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc korlátozza a rendelhető termékek mennyiségét is.","shortLead":"Az áruházlánc korlátozza a rendelhető termékek mennyiségét is.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_kereskedelem_spar_nyitvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94e0dc9-df52-435a-a65b-ead58e381457","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_jarvany_kereskedelem_spar_nyitvatartas","timestamp":"2020. március. 26. 13:18","title":"Új nyitvatartási rend lép életbe a Sparnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak – vallja Szalai Júlia szociológus, az MTA doktora. Csak remélni tudja, hogy hajtűkanyart vesz a kormány eddigi szociálpolitikája. Interjú.","shortLead":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak –...","id":"202013_domino_modjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bdcf36-5993-4a0b-948d-26a9df79b7a6","keywords":null,"link":"/360/202013_domino_modjara","timestamp":"2020. március. 26. 13:00","title":"\"Dominó módjára roppanthatja meg teljes háztartások megélhetését a járvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","shortLead":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","id":"20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2140d62-35ee-4784-9ae7-aed7d481bed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. március. 26. 05:15","title":"Egy nap alatt 231-en haltak meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]