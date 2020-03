Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e97af9d4-0c21-4fab-97b8-1d3160ae7ea8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A légbuborékban tárolt bajor youngtimer remek V8-as motorja révén vélhetően komoly élvezetet okoz majd új tulajdonosának.","shortLead":"A légbuborékban tárolt bajor youngtimer remek V8-as motorja révén vélhetően komoly élvezetet okoz majd új...","id":"20200326_nem_eliras_tenyleg_csak_255_kilometer_van_ebben_a_23_eves_elado_bmwben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e97af9d4-0c21-4fab-97b8-1d3160ae7ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15349b-2559-4ae4-b0d6-292a8e7de9a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_nem_eliras_tenyleg_csak_255_kilometer_van_ebben_a_23_eves_elado_bmwben","timestamp":"2020. március. 26. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg csak 255 kilométer van ebben a 23 éves eladó BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db87b42-6488-42f8-91b0-be38cdc8b061","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sort úgy tudnánk folytatni, hogy St. Vincent, a Jack White-féle The Raconteurs, Herbie Hancock, LCD Soundsystem vagy Buddy Guy bluesestje. Mindez Austinból.","shortLead":"A sort úgy tudnánk folytatni, hogy St. Vincent, a Jack White-féle The Raconteurs, Herbie Hancock, LCD Soundsystem vagy...","id":"20200326_Billie_Eilish_Arctic_Monkeys_Norah_Jones__elerhetove_valt_tobb_tucat_Alistas_koncert_a_neten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0db87b42-6488-42f8-91b0-be38cdc8b061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8876a56b-72ce-434b-8e6b-d31963cf8660","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Billie_Eilish_Arctic_Monkeys_Norah_Jones__elerhetove_valt_tobb_tucat_Alistas_koncert_a_neten","timestamp":"2020. március. 26. 10:13","title":"Billie Eilish, Arctic Monkeys, Norah Jones – elérhetővé vált több tucat A listás koncert a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai gócpontban érvényes korlátozások meghosszabbítása késleltetheti a fertőzések második hullámát - figyelmeztetnek a kutatók egy új tanulmányban. Dél-Afrikában követik a példáját. Dél-Afrikában követik a példáját.","id":"20200327_jobb_hijan_az_erkelyen_futotta_le_a_maratont_egy_francia_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e486579-8ff0-4c1f-835f-5c275cbe9858","keywords":null,"link":"/sport/20200327_jobb_hijan_az_erkelyen_futotta_le_a_maratont_egy_francia_ferfi","timestamp":"2020. március. 27. 17:28","title":"Jobb híján az erkélyén futotta le a maratont egy francia férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak, háztartásonként egy igényt fogadnak be.","shortLead":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak...","id":"20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e488ae-fef0-44e2-9206-b45158f083d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","timestamp":"2020. március. 27. 12:15","title":"Törökbálint fideszes polgármestere lépett: havi támogatást ad a munkából kiesetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]