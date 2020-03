Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acc26625-04b0-4980-a302-f440907acbe3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Matthew McConaughey önkéntes száműzetése tarol. ","shortLead":"Matthew McConaughey önkéntes száműzetése tarol. ","id":"20200326_Az_izolacios_reklamjaikkal_mennek_most_nagyot_az_autogyartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc26625-04b0-4980-a302-f440907acbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6a8022-5b5e-4111-b31d-3d8312771a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Az_izolacios_reklamjaikkal_mennek_most_nagyot_az_autogyartok","timestamp":"2020. március. 26. 12:21","title":"A \"világtól elvonulós\" reklámjaikkal mennek most nagyot az autógyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9daadab-1a80-4f76-bf33-89ee49bf990c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200327_Marabu_Feknyuz_Orban_bevonul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9daadab-1a80-4f76-bf33-89ee49bf990c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87336a11-004b-4ea0-a02e-30320303b354","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Marabu_Feknyuz_Orban_bevonul","timestamp":"2020. március. 27. 09:55","title":"Marabu Féknyúz: Orbán bevonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztató hírek érkeznek Kínából, kezd visszatérni az élet az eredeti kerékvágásba. Újra termelnek a gyárak, ami a technológiai eszközökre is hatással van.","shortLead":"Biztató hírek érkeznek Kínából, kezd visszatérni az élet az eredeti kerékvágásba. Újra termelnek a gyárak, ami...","id":"20200325_apple_mennyisegi_korlat_feloldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71dc25d8-1b10-44e8-8976-55ef73fdb7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_apple_mennyisegi_korlat_feloldasa","timestamp":"2020. március. 25. 20:45","title":"Ez is jó jel: az Apple feloldotta mennyiségi korlátozást a vásárlásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiacég jelentős racionalizálásba kezd a koronavírus okozta gazdasági helyzet miatt.","shortLead":"A médiacég jelentős racionalizálásba kezd a koronavírus okozta gazdasági helyzet miatt.","id":"20200325_central_mediacsoport_munkaido_munkaora_berek_fizetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084c05ec-694e-43b3-8d8c-c1d9457dfd8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_central_mediacsoport_munkaido_munkaora_berek_fizetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 17:42","title":"Ideiglenesen csökkentik a munkaórákat és a fizetéseket a Centrál Médiacsoportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami jóval azon küszöbérték alatt van, amely kutatók szerint a rovarok vándorlásának összeomlásához vezethet.","shortLead":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami...","id":"20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be618d7e-3354-40cc-8c84-abf568abce04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","timestamp":"2020. március. 26. 14:03","title":"Drámaian megfogyatkoztak a pompás királylepkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elkövetkezendő hónapokban az egészségügyi állásokat és az önkéntes munkalehetőségeket térítésmentesen hirdethetik meg az egészségügyi intézmények. ","shortLead":"Az elkövetkezendő hónapokban az egészségügyi állásokat és az önkéntes munkalehetőségeket térítésmentesen hirdethetik...","id":"20200325_Ingyen_hirdethetnek_az_egeszsegugyi_intezmenyek_a_Joblineon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4dd193-65ae-48ae-91ef-8d1735123544","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Ingyen_hirdethetnek_az_egeszsegugyi_intezmenyek_a_Joblineon","timestamp":"2020. március. 25. 13:17","title":"Ingyen hirdethetnek az egészségügyi intézmények a Jobline-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","shortLead":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","id":"20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d47354-7d4b-427e-ad92-ad266edf93e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","timestamp":"2020. március. 25. 19:52","title":"Két koronavírusos beteget kezelnek a kisvárdai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hangosak a gyerekek? Kicsi a lakás? Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen.","shortLead":"Hangosak a gyerekek? Kicsi a lakás? Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen.","id":"20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d25bde8-08bd-46f4-8596-a81575a1044c","keywords":null,"link":"/360/20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","timestamp":"2020. március. 25. 16:00","title":"Sok a buktatója az otthoni irodának – Videón néhány tipp, amivel elkerülhetjük őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]