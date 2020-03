Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","shortLead":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","id":"20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4193be-a0a6-4bc4-8d6d-d34a2c238351","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","timestamp":"2020. március. 25. 10:59","title":"360 millió eurót bukik naponta a BMW, a Volkswagen és a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","shortLead":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","id":"20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeffa43-6c4a-4f6f-9d81-9e8c904b797d","keywords":null,"link":"/elet/20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","timestamp":"2020. március. 26. 11:08","title":"A koronaburger az új sláger egy vietnami étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. 24 075-en vesztették életüket a COVID-19 elnevezésű betegségben és 122 672-en gyógyultak meg.","shortLead":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú...","id":"20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a072e542-892a-46ed-a1af-7feafaf90cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 27. 07:56","title":"Meghaladta a félmilliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81867482-fd16-40c4-9993-20ac3613ee82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint \"személyes és szakmai okok\" miatt jelentette be távozását Costache. A román média szerint a kormányfő menesztette.","shortLead":"A miniszterelnök szerint \"személyes és szakmai okok\" miatt jelentette be távozását Costache. A román média szerint...","id":"20200326_koronavirus_romania_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81867482-fd16-40c4-9993-20ac3613ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe952320-75ac-4ea8-bef9-3cf1e9d9f575","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_romania_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2020. március. 26. 11:56","title":"Lemondott a román egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft májustól csak a biztonsági frissítéseket adja ki a Windows 10-hez, hogy azok stabilan működhessenek.","shortLead":"A Microsoft májustól csak a biztonsági frissítéseket adja ki a Windows 10-hez, hogy azok stabilan működhessenek.","id":"20200325_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74569387-1e0c-49b5-a792-7e780db5ea11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","timestamp":"2020. március. 25. 11:33","title":"Windows 10 van a gépén? Erre számítson, ha a frissítéseket várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus nem egyszerű tüdőgyulladást okoz, hanem a beteg immunrendszerét is megváltoztatja: maga a szervezet bomlik fel és kezd el másképp viselkedni – mondta a hvg.hu-nak Várdi Katalin tüdőgyógyász. A szakember nem ért egyet azzal, hogy maszkot csak betegeknek kell hordania, sőt szerinte a kesztyű és a sapka viselése is elengedhetetlen a koronavírus elleni védekezéshez. A pulmonológus lapunknak azt is elárulta, hogyan ellenőrizhetjük magunkat, milyen tünetekre kell odafigyelnünk, szedhetünk-e gyógyszert, és tényleg érdemes-e meleg italokat inni a megelőzéshez. ","shortLead":"A koronavírus nem egyszerű tüdőgyulladást okoz, hanem a beteg immunrendszerét is megváltoztatja: maga a szervezet...","id":"20200326_maszk_tudogyogyasz_tanacsok_jarvany_koronavirus_vardi_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd8883e-64e3-425f-bc5f-8df485c090f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_maszk_tudogyogyasz_tanacsok_jarvany_koronavirus_vardi_katalin","timestamp":"2020. március. 26. 15:00","title":"Emeljünk falakat, hordjunk maszkot, mérjünk lázat: egy tüdőgyógyász tanácsai a védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank és a kormány is a limit megemelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A Mastercard lépett.","shortLead":"A jegybank és a kormány is a limit megemelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A Mastercard lépett.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_mastercard_erinteses_fizetes_limitemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acec1dc-0800-46d2-8244-c76a8acd46d5","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_fertozes_mastercard_erinteses_fizetes_limitemeles","timestamp":"2020. március. 26. 13:10","title":"15 ezer forintra emeli a Mastercard az érintéses fizetések összeghatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","shortLead":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","id":"20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92135fda-cade-4e9f-b0ef-919e52b62547","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","timestamp":"2020. március. 25. 11:40","title":"Egy gyógyszertár munkatársai is elkapták a koronavírust Gárdonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]