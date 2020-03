Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a gyógyultak száma is növekedett.","shortLead":"De a gyógyultak száma is növekedett.","id":"20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7460d53-ce40-40f9-8c3a-97373dcc1437","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 27. 06:51","title":"Már 300 beazonosított koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bea57f-c860-4009-a6fd-8e04dc758f35","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Üresek az amúgy zsúfolt parkolók, alig közlekednek autók az utakon, és gyalogosokkal is csak elvétve találkozni.","shortLead":"Üresek az amúgy zsúfolt parkolók, alig közlekednek autók az utakon, és gyalogosokkal is csak elvétve találkozni.","id":"20200327_teljesen_elneptelenedett_a_varosliget__fotogaleria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31bea57f-c860-4009-a6fd-8e04dc758f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11974f5-32ae-4d3f-ae7f-5b0e6e525937","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_teljesen_elneptelenedett_a_varosliget__fotogaleria","timestamp":"2020. március. 27. 15:08","title":"Teljesen elnéptelenedett a Városliget – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint országa rekordot döntött a kábítószer-kereskedelem elleni harcban, mióta elűzték az amerikai kábítószer-ellenes hivatalt.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint országa rekordot döntött a kábítószer-kereskedelem elleni harcban, mióta elűzték az amerikai...","id":"20200327_maduro_visszautasitja_a_vadakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bda886-7d93-499c-a1bf-8af1293ba743","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_maduro_visszautasitja_a_vadakat","timestamp":"2020. március. 27. 10:43","title":"Trump egy \"nyomorult emberi lény\", mondta Maduro, és visszautasította a drogkereskedés vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan érinti az új koronavírus járványa Kelet-Európát és a Nyugat-Balkánt is. A fertőzöttek száma egyre nő, újabb és újabb korlátozások válnak szükségessé, a védőfelszerelések beszerzése pedig komoly gondokat okoz.","shortLead":"Súlyosan érinti az új koronavírus járványa Kelet-Európát és a Nyugat-Balkánt is. A fertőzöttek száma egyre nő, újabb és...","id":"20200327_romania_nyugatbalkan_jarvanyhelyzet_beteg_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee6f47c-0972-4c75-b23c-8209809a5195","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_romania_nyugatbalkan_jarvanyhelyzet_beteg_orvosok","timestamp":"2020. március. 27. 15:40","title":"A fertőzött orvosokat is munkára fognák Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","id":"20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4878f-3fd4-4bd9-a700-85210dda3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","timestamp":"2020. március. 27. 07:59","title":"Lezárt jégpályán debütált a 820 lóerős legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2cf248-f066-4e98-83a3-f098140dc6c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiány van a dialízishez elengedhetetlen fertőtlenítőszerekből.","shortLead":"Hiány van a dialízishez elengedhetetlen fertőtlenítőszerekből.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_vesebetegseg_dializis_fertotlenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2cf248-f066-4e98-83a3-f098140dc6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4336bc2b-82ac-4947-8d5d-4398b3eabb38","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozes_vesebetegseg_dializis_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 26. 15:27","title":"Súlyos következményei lehetnek a koronavírus-járványnak a vesebetegeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi károkról még korai beszélni, a felkészülésre kapott \"nem kevés\" kiegészítő forrást már visszautalták a kincstárnak.","shortLead":"Anyagi károkról még korai beszélni, a felkészülésre kapott \"nem kevés\" kiegészítő forrást már visszautalták...","id":"20200326_mob_megmentettek_a_tokioi_olimpiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b0114-ec45-4c84-84f6-77c26ff0493e","keywords":null,"link":"/sport/20200326_mob_megmentettek_a_tokioi_olimpiat","timestamp":"2020. március. 26. 16:41","title":"Nem készült az olimpia halasztására a MOB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505f3ab8-96d7-4d71-8fb4-b38fc9893e16","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Napelemes tetőcserép, szuperszigetelő falazóelem, fényáteresztő fa, öngyógyító beton – néhány az „okos” építőanyagok köréből. A választék Magyarországon is bővül. ","shortLead":"Napelemes tetőcserép, szuperszigetelő falazóelem, fényáteresztő fa, öngyógyító beton – néhány az „okos” építőanyagok...","id":"202013__kulonleges_epitoanyagok__uj_technologiak__takarekossag__eszes_tervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505f3ab8-96d7-4d71-8fb4-b38fc9893e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad563e5-d8ae-4743-89f8-fff121463c23","keywords":null,"link":"/360/202013__kulonleges_epitoanyagok__uj_technologiak__takarekossag__eszes_tervek","timestamp":"2020. március. 28. 14:30","title":"Megrepedt a beton? Nem fordulna elő, ha \"felokosítja\" baktériummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]