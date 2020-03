Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc2a380-defb-44b3-b25e-8d9c62110f26","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint akár 2-3 évbe is beletelhet a válságkezelés. Részletes javaslatot dolgoztak ki a kormány számára, várják, hogy mi lesz vele. ","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint akár 2-3 évbe is beletelhet a válságkezelés. Részletes javaslatot...","id":"20200328_bkik_koronavirus_valsagkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc2a380-defb-44b3-b25e-8d9c62110f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaf8053-7ddf-4fbf-a4af-83b0bd65cc46","keywords":null,"link":"/kkv/20200328_bkik_koronavirus_valsagkezeles","timestamp":"2020. március. 28. 07:00","title":"A vállalkozókat tömörítő kamara komplett válságtervet tett le az asztalra, nem tudni, mi lesz a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már osztják is.","shortLead":"Már osztják is.","id":"20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a56609-e2e1-4e53-b97a-ae37d364a2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","timestamp":"2020. március. 28. 14:48","title":"Tízezer üveg Béres Cseppet ajánlottak fel a kórházaknak, idősotthonoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elérhető Bródy János 70 című 2016. április 9-i arénás koncertjének teljes felvétele.","shortLead":"Elérhető Bródy János 70 című 2016. április 9-i arénás koncertjének teljes felvétele.","id":"20200328_Maradj_otthon_es_nezz_Brody_koncertet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ae36b-60f4-4bc0-821a-22b624f60cb2","keywords":null,"link":"/elet/20200328_Maradj_otthon_es_nezz_Brody_koncertet","timestamp":"2020. március. 28. 16:11","title":"\"Lesz még Magyar Köztársaság\" - ingyen elérhető a teljes Bródy-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha tovább nő a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása, az évszázad végére az extrém hőség a jelenleginél négyszer több embert fog sújtani, akiknek meg kell majd küzdeniük az extrém páratartalom okozta egészségi problémákkal is – figyelmeztet egy új tanulmány.","shortLead":"Ha tovább nő a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása, az évszázad végére az extrém hőség...","id":"20200329_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0c3983-9e00-4432-ba00-8ae32bbe09e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. március. 29. 16:03","title":"Az extrém hőség mellett a klímaváltozás másik velejárója is igen rosszul eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy György befektetési cége, a Westbay Kft. önálló alapkezelőt hozott létre. Ilyenje még nem volt.","shortLead":"Nagy György befektetési cége, a Westbay Kft. önálló alapkezelőt hozott létre. Ilyenje még nem volt.","id":"202013_westbay_alapkezelo_ujbefektetesi_forma_amilliardosnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7b28fd-59c3-4235-82fe-e3e3b63348d8","keywords":null,"link":"/360/202013_westbay_alapkezelo_ujbefektetesi_forma_amilliardosnal","timestamp":"2020. március. 28. 11:45","title":"A 37. leggazdagabb magyar nem tud leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","shortLead":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","id":"20200328_Egyetlen_nap_alatt_800nal_is_tobb_koronavirusos_halt_meg_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5244986-47bc-4e25-acb9-01b1962543ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Egyetlen_nap_alatt_800nal_is_tobb_koronavirusos_halt_meg_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 28. 13:04","title":"Egyetlen nap alatt 800-nál is több koronavírusos halt meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek gyűltek össze az egyik lengyel-ukrán határátkelőnél. Az emberek órákon át várakoznak egymáshoz préselődve, hogy eljussanak az útlevélkezelésig.","shortLead":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek...","id":"20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb9dc3-685c-4621-8374-762dbccbc2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","timestamp":"2020. március. 28. 11:10","title":"Ezrek torlódtak össze egymás-hegyen hátán a lengyel-ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]