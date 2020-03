Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kizárt, hogy e-cigarettával is lehet terjeszteni a koronavírust, bár egyelőre nem mérték meg, mennyi kórokozót ürít egy fertőzött személy egy ilyen eszköz használata közben. ","shortLead":"Nem kizárt, hogy e-cigarettával is lehet terjeszteni a koronavírust, bár egyelőre nem mérték meg, mennyi kórokozót ürít...","id":"202013_virusterjeszto_ecigaretta_kifujjak_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbde43f-0855-4efa-8395-14a30dcd5aa2","keywords":null,"link":"/360/202013_virusterjeszto_ecigaretta_kifujjak_magukat","timestamp":"2020. március. 29. 14:15","title":"Mire számíthatnak az e-cigit szívók a koronavírus-járvány idején? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","shortLead":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","id":"20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9326fca-d61c-4ac1-acca-fa66dcee84fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","timestamp":"2020. március. 30. 05:16","title":"Már 776-an haltak meg a koronavírus miatt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d668348-c4ff-4d2f-b474-c4832b0a60ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hetvenkét éves korában elhunyt José Luis Capón, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának legendája.","shortLead":"Hetvenkét éves korában elhunyt José Luis Capón, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának legendája.","id":"20200329_Elhunyt_az_Atletico_Madrid_legendaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d668348-c4ff-4d2f-b474-c4832b0a60ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5443cb00-1f21-49b1-b731-0cc949eef5a4","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Elhunyt_az_Atletico_Madrid_legendaja","timestamp":"2020. március. 29. 17:07","title":"Elhunyt az Atlético Madrid volt klasszisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbia és Koszovó gazdasági intézkedéseket fontolgat, amelyekkel kezelni lehet majd az új típusú koronavírus-járvány gazdasági következményeit, emellett további szigorításokat vezetnének be a járvány megfékezése érdekében.","shortLead":"Szerbia és Koszovó gazdasági intézkedéseket fontolgat, amelyekkel kezelni lehet majd az új típusú koronavírus-járvány...","id":"20200330_Szerbia_kijarasi_tilalom_koronavirus_Balkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930cc4f1-052b-45ad-9d2e-c5ddb1586d02","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Szerbia_kijarasi_tilalom_koronavirus_Balkan","timestamp":"2020. március. 30. 11:07","title":"Szerbiában bevezethetik a teljes kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még el sem készültek a szeptembertől felmenő rendszerben bevezetendő Nemzeti alaptantervhez (NATI) illeszkedő tankönyvek, ám az iskoláknak hamarosan le kell adniuk a rendeléseiket.\r

","shortLead":"Még el sem készültek a szeptembertől felmenő rendszerben bevezetendő Nemzeti alaptantervhez (NATI) illeszkedő...","id":"20200330_nemzeti_alaptanterv_nat_takonyv_iskola_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4eddab8-b107-456b-87ff-f9636692228e","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_nemzeti_alaptanterv_nat_takonyv_iskola_oktatas","timestamp":"2020. március. 30. 07:56","title":"Látatlanban kell megrendelniük a NAT-kompatibils tankönyveket az iskoláknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari kutatóintézet igazgatója.","shortLead":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari...","id":"20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f075284-561a-451e-be72-112c60551a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","timestamp":"2020. március. 30. 10:14","title":"100 ezer munkahely szűnhet meg a német járműiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket kötvénykibocsátással finanszírozzák, mivel véleménye szerint az csak egy újabb szuverén adósságválsághoz vezetne, ráadásul az Európai Stabilitási Mechanizmus elég forrással rendelkezik.","shortLead":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket...","id":"20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3ffff9-b7c8-406e-8fc2-f3d8d856a6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","timestamp":"2020. március. 29. 16:33","title":"Elbukni látszik az olaszok ötlete a gazdasági válság megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6854c05b-faac-4201-a6f7-f9849c9e5af2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Olcsóbb a csokoládé, de nem édesebb. Sőt a gyártónak keserű – kezdődik a máig tartó kelet-nyugati gyanakvás első fejezete.","shortLead":"Olcsóbb a csokoládé, de nem édesebb. Sőt a gyártónak keserű – kezdődik a máig tartó kelet-nyugati gyanakvás első...","id":"20200328_valutaunio_atvaltas_munkanelkuliseg_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_31","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6854c05b-faac-4201-a6f7-f9849c9e5af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319c1711-eac6-4539-9fb9-4969b121a9d6","keywords":null,"link":"/360/20200328_valutaunio_atvaltas_munkanelkuliseg_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_31","timestamp":"2020. március. 28. 17:00","title":"Ajándékot kapnak a keletnémetek, mégis fanyalognak – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 31.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]