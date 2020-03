Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","id":"20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0208d3b3-80ab-41c9-911c-d6a0da23bc89","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","timestamp":"2020. március. 30. 14:41","title":"Károly herceg kikerült a karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények között szájmaszkot csinálni. ","shortLead":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények...","id":"20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad561938-da99-4ae0-8bb1-d7f39ac4abbd","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","timestamp":"2020. március. 31. 09:32","title":"Idősek otthonának gyárt szájmaszkokat Balázs Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT halasztása mellett azt is kéri, hogy legyen szava az érintetteknek az érettségik megszervezésében.","shortLead":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT...","id":"20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318e41cd-2414-45e4-98b4-cac58f83db81","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","timestamp":"2020. március. 30. 13:43","title":"Húsz oktatási és civil szervezet kéri az új alaptanterv bevezetésének halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek, hogy elkerüljék azokat. Ezt igyekszik megkönnyíteni a koronavírushoz kitalált új fejlesztésével az IBM.","shortLead":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek...","id":"20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaf5167-94c6-4818-9e3e-75af6319f6a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 30. 12:03","title":"Az USA-ban már ilyen részletesen látják, merre fertőz a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","shortLead":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","id":"20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40c5fd1-d42f-4abd-8fbd-98068f4132b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","timestamp":"2020. március. 30. 07:39","title":"Gulyás: Már hétfő éjfélkor életbe léphet a koronavírus-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos...","id":"20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be03d7f0-97ee-41ee-8e74-a8a2a7d92e66","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 30. 12:05","title":"Egyelőre 32 embert tudnak lélegeztetni a Szent János Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet – vallják A nemcselekvés című könyv szerzői. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy szerkesztett részletet, amely segíthet átvészelni a mostani helyzetet is.","shortLead":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet –...","id":"20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8baecf9-e765-49fc-b486-fba230a1b582","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","timestamp":"2020. március. 29. 19:15","title":"Tanácsok koronavírus idejére: mit tanulhatunk magunkról az állandó várakozás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A divatterepjárót villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","shortLead":"A divatterepjárót villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges...","id":"20200331_a_toyota_segitsegevel_keszul_a_percek_alatt_feltoltheto_villanyos_bmw_x5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b405436-2945-4e75-b3e4-5648a97a13cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_a_toyota_segitsegevel_keszul_a_percek_alatt_feltoltheto_villanyos_bmw_x5","timestamp":"2020. március. 31. 11:21","title":"A Toyota segítségével készül a percek alatt feltölthető villanyos BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]