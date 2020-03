Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Május 5. és 16. között újraindulhat Olaszország

- ezt a becslést tette közzé az olasz Einaudi gazdaság- és pénzügykutató intézet (Eief).

Az intézet kutatói az olasz járványügyi adatokra támaszkodva kíséreltek meg egy valószerű forgatókönyvet készíteni arról, hogy hol mikor fog lecsengeni a járvány. Az olasz hatóságok kezdettől fogva az itthoninál sokkal részletesebb adatokat közölnek a fertőzések területi megoszlásáról, amelyekből napról napra megismerhető, hogy melyik régióban, megyében, városban, faluban hány fertőzöttet találtak. Amit azonban a kutatók hiányoltak, hogy a napi rendszeres adatismertető sajtóértekezleteken a hatóságok nem mutatnak rá azokra a tendenciákra, amelyek alapján kirajzolódhatna, hogy mégis hol tart az ország a most járványban. Ezért a 35 napja folyamatosan érkező adatokból kiindulva, a fertőzések napi ingadozását és azok időbeli változását megbecsülve fogalmazták meg saját jóslatukat.

© MTI/EPA/ANSA/Andrea Fasani

Azt írják, hogy a koronavírus által leginkább sújtott régiókban ugyan több időbe telik majd a visszarendeződés, de ott is látszik már az alagút vége. Más, kevésbé fertőzött régiókban ez már igen hamar bekövetkezhet: Dél-Tirolban például már április 6-án eljöhet a nap, amikor nem regisztrálnak új fertőzöttet (az olasz statisztikákban ez a régió Trento és Bolzano városokkal szerepel, tegnap még 199 új fertőzöttet igazoltak itt), a délolasz Basilicátában (tegnap 12 új fertőzött volt összesen) és Liguriában (+141 fertőzött) április 7-én, Valle d'Aostában április 8-án, Pugliában (ahol hétfőn még 163 új fertőzöttet találtak) április 9-én csökkenhet nullára a napi új fertőzöttek száma. Abruzzo április 11-én következhet (+52 fertőzött volt tegnap).

Ami Veneto tartományt illeti, ott április 14-re csökkenhet nullára az új fertőzöttek száma (+366 tegnap), a fővárost is magába foglaló Lazióban ugyanez április 16-án következhet be (tegnap még 208 újat regisztráltak), majd Calabria (+33) és Campania (+193) régiók következhetnek.

Az intézet szerint Toscana (+290) lehet a legutolsó, ahol megszűnnek az új megbetegedések, ez ott május 5-én következhet be. A jelenleg második leginkább fertőzött Emilia-Romagnában április 28-án szűnhetnek meg az új megbetegedések (tegnap még 412 új beteget jelentettek), a legfertőzöttebb Lombardiában pedig a számítások szerint már április 22-én (itt még 1154 új beteget regisztráltak hétfőn).

Az új koronavírussal fertőzött és otthon kezelt betegnek szállítanak orvosi oxigénpalackot Bergamóban 2020. március 31-én. © MTI/AP/LaPresse/Claudio Furlan

Az Einaudi becslése szerint tehát jobb esetben május 6-ra, legkésőbb május 16-ára eltűnhetnek az új fertőzések.

Azért azt is hozzáteszik, hogy négy régió, Marche, Molise, Szardínia és Campania esetében bizonytalanabb a dolog kimenetele, mivel itt a fertőzöttek görbéje még emelkedő, és amíg nem kerül leszálló ágba, addig bizonytalan, hogy mikor esik nullára (bár amint látható, ettől még megpróbálták megbecsülni). A négy tartomány közül a Nápolyt magába foglaló Campania perspektívái a legrosszabbak, mivel az új fertőzöttek száma az elmúlt hat napban több mint megduplázódott.

Azt azért szem előtt kell tartani, hívja fel a figyelmet a tanulmányról beszámoló Corriere, hogy ezeket a régiós adatokat napról napra felül kell vizsgálni, mivel még egy viszonylag csekély esetszám-változás is nagy mértékben befolyásolhatja az ezek alapján készített valószínűségi számítást. A tanulmány szerzője, Franco Peracchi arra a nem mellékes tényre is felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi hivatalos fertőzöttségi mutató egyáltalán nem azonos a fertőzöttek valós számával, csak azokra vonatkozik, akik igazolt fertőzöttek. Valójában sokkal több koronavírus-fertőzött élhet az országban.

A kutatók tehát hangsúlyozzák, hogy ezek a következtetések mindenekelőtt trendeket jeleznek, azt, hogy hová vezetnek a korlátozó intézkedések, és abban segítenek, hogy az egyes régiókra szabva vázolják fel, hogy hogyan tervezik fokozatosan megszüntetni a korlátozásokat. És ez is csak azzal a feltétellel teljesülhet, ha az állampolgárok az elkövetkező hetekben is betartják a szigorú kijárási tilalmat.

Ettől az egésztől nem áll távol az olasz kormány álláspontja. Roberto Speranza egészségügyi miniszter hétfőn azt mondta, a karantén intézkedéseket húsvét utánig meghosszabbítják az országban, miközben azért a kormány tart attól, hogy az ünnepek alatt sokan hagyják el otthonukat. Ezután elkezdődhet olyan termelő üzemek újraindítása, amelyeket nem soroltak az alapvető fontosságú termékeket gyártó cégek közé, és ezért le is állították őket az elmúlt hetekben. De a dolgozóknak az újranyitás után is be kell tartaniuk a jelenleg érvényes social distance-rendelkezéseket. Mivel húsvét után vélhetően újabb két hétre meghosszabbítják az országos karantént, az újraindulás inkább május 4-én kezdődhet.