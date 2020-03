Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egészségügyi Szakmai Kollégium ajánlása szerint egyszerre több orvosi csoportot kell felállítani, amelyek váltják egymást.","shortLead":"Az Egészségügyi Szakmai Kollégium ajánlása szerint egyszerre több orvosi csoportot kell felállítani, amelyek váltják...","id":"20200331_Csak_a_legdurvabb_csonttoreseket_mutik_meg_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3af3cc0-6d02-4956-b5c5-03a21284d998","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Csak_a_legdurvabb_csonttoreseket_mutik_meg_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. március. 31. 16:08","title":"Csak a legdurvább csonttöréseket műtik meg a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","shortLead":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","id":"20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb08328-0277-49fa-a372-b3a07c0e6376","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. március. 30. 10:59","title":"Már 700 ezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány miatt kell elhalasztani.","shortLead":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány...","id":"20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc62ac-1f77-4811-a479-9aff425b2a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:03","title":"A koronavírus miatt csak novemberben derül ki, milyen lett a robot-Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Cummings sajtóértesülések szerint kezdetben a nyájimmunitást támogatta.","shortLead":"Dominic Cummings sajtóértesülések szerint kezdetben a nyájimmunitást támogatta.","id":"20200330_Koronavirus_tunet_karanten_Dominic_Cummings","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931a46d-eeea-46dd-a3f6-dcc6fff7328b","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_tunet_karanten_Dominic_Cummings","timestamp":"2020. március. 30. 14:09","title":"Koronavírusos tünetekkel karanténba vonult Boris Johnson főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és nagyon sok mindenben van hiányérzetünk. Ez utóbbiból az egyik legidegesítőbb és legkárosabb a mozgáshiány: gyűlik a stressz és gyűlnek a kilók, és az országos tiszti főorvos hiába mondja el kedvesen minden nap, hogy mozogjunk, mert a mozgás jót tesz, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Éppen ezért megpróbáltunk erőt és ötleteket meríteni egymásból, és most megosztjuk, hogy mi hogyan próbáljuk meg mozgással megtölteni ezt a kényszerű leállást.","shortLead":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és...","id":"20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba255144-4330-4101-830c-922ca00c973d","keywords":null,"link":"/elet/20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","timestamp":"2020. március. 29. 20:00","title":"„Ha valakit, akkor magamat nem hagyhatom cserben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja a hiányzó kerékpáros-főhálózatot, és a gyalogosok helyzetét is javíthatja.","shortLead":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja...","id":"20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f52ad-14c1-4b20-b0f9-45a7c2d81901","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","timestamp":"2020. március. 30. 12:19","title":"Vitézy: Itt az alkalom a budapesti közlekedés átszervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a magyarországi adatok közlése.","shortLead":"Változik a magyarországi adatok közlése.","id":"20200331_koronavirus_fertozott_magyarorszagi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5c159-78e1-4480-b3ef-2ac7c178435c","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_fertozott_magyarorszagi_adatok","timestamp":"2020. március. 31. 09:15","title":"Az eddiginél több adatot közölnek majd a hazai koronavírusos betegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef70490d-f11a-4551-b400-5478bbc5e530","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Páratlan nimbuszt rombolt le Charles Lindbergh azzal, hogy nyíltan csodálta a Harmadik Birodalmat, és a zsidók érdekének minősítette az USA beléptetését a második világháborúba. Az HBO tévésorozatot készített Philip Roth regényéből, amely Lindbergh elnökké választásával nácibarát Egyesült Államokat képzelt el.","shortLead":"Páratlan nimbuszt rombolt le Charles Lindbergh azzal, hogy nyíltan csodálta a Harmadik Birodalmat, és a zsidók...","id":"202013__charles_lindbergh__nemetimadat__megtagadott_szuperhos__elszallt_magatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef70490d-f11a-4551-b400-5478bbc5e530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0567762a-6a9b-4698-93db-f0b5873dd760","keywords":null,"link":"/360/202013__charles_lindbergh__nemetimadat__megtagadott_szuperhos__elszallt_magatol","timestamp":"2020. március. 31. 16:45","title":"Elszállt magától: belebukott a fehér felsőbbrendűség hirdetésébe a repülés úttörője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]