[{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","shortLead":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","id":"20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2be581-92e0-4878-932d-31ab47da3c29","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 30. 06:43","title":"Újabb két ember halt meg, már 447 fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva lakosai számára kötelező házi karantén bevezetését rendelte el hétfőtől Szergej Szobjanyin polgármester.","shortLead":"Moszkva lakosai számára kötelező házi karantén bevezetését rendelte el hétfőtől Szergej Szobjanyin polgármester.","id":"20200329_Jon_a_kotelezo_karanten_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fc5e92-2aa6-45ad-83ab-a38ec807f7db","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Jon_a_kotelezo_karanten_Moszkvaban","timestamp":"2020. március. 29. 20:25","title":"Jön a kötelező karantén Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024877ae-7bf8-42a0-a35a-545ce6422a21","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 30. 13:25","title":"Hogyan kerékpározzunk járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","shortLead":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","id":"20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a6f25-9fb2-4eae-bfee-65cf3fa84779","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. március. 31. 10:13","title":"Az online autóvásárlások korát hozhatja el a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetemi tanárok és szakorvosok fogtak össze, hogy mentális segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.","shortLead":"Egyetemi tanárok és szakorvosok fogtak össze, hogy mentális segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.","id":"20200331_Online_kerhetnek_segitseget_akik_ugy_erzik_nem_birjak_a_vilagjarvany_terheit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc1e520-b57f-4068-aa60-da082af7aef7","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Online_kerhetnek_segitseget_akik_ugy_erzik_nem_birjak_a_vilagjarvany_terheit","timestamp":"2020. március. 31. 15:33","title":"Online kérhetnek segítséget, akik úgy érzik, nem bírják a világjárvány terheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár továbbra is otthonról dolgozik.","shortLead":"A kancellár továbbra is otthonról dolgozik.","id":"20200330_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6b0e06-dc3f-4c47-ac6a-389c21248a15","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 30. 21:30","title":"Angela Merkel harmadik koronavírus-tesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán még olcsóbb lesz az üzemanyag.\r

","shortLead":"Szerdán még olcsóbb lesz az üzemanyag.\r

","id":"20200330_uzemanyag_benzin_arcsokkenes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1c1f94-88a6-490f-8606-cf68a888bfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_uzemanyag_benzin_arcsokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 10:50","title":"Tíz éve nem látott mélységbe zuhan a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott kilenc tagja is. Olaszországban stagnálni látszik az új fertőzések száma. Közben a kormány máris lépett, és a felhatalmazási törvénnyel élve meghosszabbította a veszélyhelyzeti intézkedéseket. Kövesse velünk a koronavírusról szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott...","id":"20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b98ec-9017-4e23-b6bd-f135eafaf015","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 31. 07:38","title":"Müller Cecíliának üzennek a háziorvosok, meghosszabbították a veszélyhelyzeti intézkedéseket – a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]