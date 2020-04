Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51fe5d30-9066-4830-b58d-97a2468771ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartja az országos tiszti főorvos kijelentéseit az a féltucat egészségügyi szervezet, ami aláírta a nyílt levelet.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja az országos tiszti főorvos kijelentéseit az a féltucat egészségügyi szervezet, ami aláírta...","id":"20200331_haziorvosok_muller_cecilianak_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51fe5d30-9066-4830-b58d-97a2468771ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e53c542-0c40-403d-b890-75e5414d3c08","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_haziorvosok_muller_cecilianak_nyilt_level","timestamp":"2020. március. 31. 17:36","title":"Müller Cecíliának üzentek a háziorvosok: a járási hivatal kötelessége a védőfelszerelések biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tucat dokumentumot kér be az Állami Számvevőszék az önkormányzatoktól.","shortLead":"Több tucat dokumentumot kér be az Állami Számvevőszék az önkormányzatoktól.","id":"20200331_asz_szamvevoszek_korrupcio_onkormanyzat_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebfb73b-4e99-446a-87fe-5b78f5d99e9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_asz_szamvevoszek_korrupcio_onkormanyzat_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 10:06","title":"Az önkormányzati korrupció miatt aggódik Állami Számvevőszék ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2dd6da-957a-4afb-a1cf-7affc41381dd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már a döntés előtt is abban bízott Botka László, hogy a kormány visszavonja a polgármesterek kezét megkötő javaslatát. A délután felvett interjúban a szegedi polgármester arról beszélt, hogy a központosítás veszélyeztette volna az emberek életét a járvány idején, majd nem sokkal később a kormány kihátrált az indítvány mögül. A városvezető reagált a koronavírusos szegedi rektor esetére, de azt is mondta, hogy ilyen időkben összefogásra van szükség. ","shortLead":"Már a döntés előtt is abban bízott Botka László, hogy a kormány visszavonja a polgármesterek kezét megkötő javaslatát...","id":"20200401_Botka_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2dd6da-957a-4afb-a1cf-7affc41381dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cc7ac6-ae88-4f2c-9def-e5a007c1cf57","keywords":null,"link":"/360/20200401_Botka_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 01. 18:30","title":"Botka László a Home office-ban: \"Ez egy végiggondolatlan politikai akció\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","shortLead":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","id":"20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57480b5-8ad6-43c8-bc80-c54733100266","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","timestamp":"2020. április. 01. 10:10","title":"30 éve bezárt autókereskedést találtak tele járművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz sorsa.","shortLead":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz...","id":"20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afcc9f4-65e4-46cc-b195-ed0f4106d4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. április. 01. 18:11","title":"Tusk szerint a járvány után elszámolnak a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dabe29d-40e9-48fc-92cc-45a873cf82a2","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Ha végignézi a fotókat, kifejezetten hiányozni fognak önnek az emberek.","shortLead":"Ha végignézi a fotókat, kifejezetten hiányozni fognak önnek az emberek.","id":"20200331_Kepeken_az_elneptelenedett_Budapest_a_magasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dabe29d-40e9-48fc-92cc-45a873cf82a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ded3e-a1b4-4936-80ed-a89afcaab643","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200331_Kepeken_az_elneptelenedett_Budapest_a_magasbol","timestamp":"2020. március. 31. 16:05","title":"Képeken a máskor zsúfolásig telt budapesti helyszínek - Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök arról beszélt, hogy az új koronavírus \"gonoszabb, mint az influenza\".","shortLead":"Az elnök arról beszélt, hogy az új koronavírus \"gonoszabb, mint az influenza\".","id":"20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbb5e3e-4488-4070-b1d8-2b9acd661d82","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump_egyesult_allamok","timestamp":"2020. április. 01. 06:05","title":"Fájdalmas hetek várnak az amerikaiakra Trump szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ef00f1-efb5-4dfb-b26b-7f6d4f0d4d25","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A kormány rendeleti kormányzással vádolta az ellenzéki főpolgármestert, pedig Karácsony Gergely keze részben vészhelyzetben is meg volt kötve, s még ezen túl is tett engedményeket a Fidesznek. Egy új törvénymódosító javaslat kimondta volna, hogy a polgármeseterek semmiben sem dönthetnek. Karácsony Gergely azt mondta, ezen emberéletek múlhatnak – és pár óra múlva a kormány váratlanul meggondolta magát. ","shortLead":"A kormány rendeleti kormányzással vádolta az ellenzéki főpolgármestert, pedig Karácsony Gergely keze részben...","id":"20200401_Fo_a_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ef00f1-efb5-4dfb-b26b-7f6d4f0d4d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ccc6c-80a7-45c8-9155-34b0d4d2e3b3","keywords":null,"link":"/360/20200401_Fo_a_varos","timestamp":"2020. április. 01. 13:00","title":"A mindenre felhatalmazott kormány mindent elvett volna Karácsony Gergelytől, de most mégsem teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]