[{"available":true,"c_guid":"c64619ce-db32-4a02-8395-7521c2940d8d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Virológusokat kérdeztünk arról, hogy a tüdőre veszélyes ózon mennyire hatékony fegyver a koronavírus elleni harcban, beszéltünk a mentősökkel és ózongenerátorral lefertőtlenítettünk egy autót. ","shortLead":"Virológusokat kérdeztünk arról, hogy a tüdőre veszélyes ózon mennyire hatékony fegyver a koronavírus elleni harcban...","id":"20200401_koronavirus_ozongenerator_fertotlenites_hogyan_mukodik_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64619ce-db32-4a02-8395-7521c2940d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef03882-48ff-4da9-865f-43cd8d63a019","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_koronavirus_ozongenerator_fertotlenites_hogyan_mukodik_velemeny","timestamp":"2020. április. 01. 20:00","title":"A koronavírus halálos ellensége az ózongenerátor, de vigyázni kell vele – kipróbáltuk a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","shortLead":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","id":"20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879e4254-adf3-4240-9293-9252c9d38c06","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","timestamp":"2020. március. 31. 13:01","title":"Kijárási korlátozás: nem kell új lakcímkártya, ha albérletben lakunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CNN vendégeként Bill Gates egy sokakat foglalkoztató kérdésre is megpróbált választ adni: meddig tarthat még a koronavírus-járvány?","shortLead":"A CNN vendégeként Bill Gates egy sokakat foglalkoztató kérdésre is megpróbált választ adni: meddig tarthat még...","id":"20200401_bill_gates_koronavirus_jarvanynak_mikor_lesz_vege_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8931083e-f942-4428-bad4-6566af83b129","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_bill_gates_koronavirus_jarvanynak_mikor_lesz_vege_karanten","timestamp":"2020. április. 01. 15:03","title":"Bill Gates szerint nyárra véget érhet a koronavírus-járvány, de ennek van egy szigorú feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai...","id":"20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd522d-9797-41df-85f0-25fe624b1617","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 01. 11:22","title":"17 koronavírusos van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most megjelent kormányhatározat szerint milliárdokat juttat erre a kormány.","shortLead":"Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most...","id":"20200401_86_milliardot_ad_a_kormany_a_tomeges_bevandorlas_kezelesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b545e0f-2334-410d-ac72-78022f879c10","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_86_milliardot_ad_a_kormany_a_tomeges_bevandorlas_kezelesere","timestamp":"2020. április. 01. 09:27","title":"8,6 milliárdot ad a kormány \"a tömeges bevándorlás kezelésére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a325da-9253-4c5c-98dd-7e7e4ffa2df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. április. 01. 21:16","title":"Marabu Féknyúz: A rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér továbbra is fogad és indít légi teheráru-szállító járatokat.","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér továbbra is fogad és indít légi teheráru-szállító járatokat.","id":"20200331_Aprilis_1tol_nem_jar_a_repteri_busz_egy_parkolo_mukodik_csak_Ferihegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9296f611-54d9-4a2c-9eee-247d9bafafa3","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Aprilis_1tol_nem_jar_a_repteri_busz_egy_parkolo_mukodik_csak_Ferihegyen","timestamp":"2020. március. 31. 11:15","title":"Április 1-től nem jár a reptéri busz, egy parkoló működik csak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","id":"20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecde0cf5-8aea-4e18-a2a7-1c381d11ffb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 18:25","title":"Olaszországban alig csillapodik a járvány, még mindig nagyon sok az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]