Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja a hiányzó kerékpáros-főhálózatot, és a gyalogosok helyzetét is javíthatja.","shortLead":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja...","id":"20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f52ad-14c1-4b20-b0f9-45a7c2d81901","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","timestamp":"2020. március. 30. 12:19","title":"Vitézy: Itt az alkalom a budapesti közlekedés átszervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A hosszú ideig tartó karanténban hullámokban jöhet a szorongás, depresszió, ingerlékenység, de meg lehet velük küzdeni. Segít, ha másokon segítünk, de óvakodjunk a rossz megküzdési módoktól. Szondy Máté klinikai szakpszichológus felsorolt egy sor jót, és emlékeztetett: a világjárvány mindenkit ráébreszt, hogy az élet tele van bizonytalansággal, amivel azonban megtanulhatunk együtt élni.","shortLead":"A hosszú ideig tartó karanténban hullámokban jöhet a szorongás, depresszió, ingerlékenység, de meg lehet velük küzdeni...","id":"20200329_koronavirus_karanten_szondy_mate_szorongas_pszichologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e86545-0e9c-4f9e-b5db-4d3b88c47c21","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_karanten_szondy_mate_szorongas_pszichologia","timestamp":"2020. március. 29. 14:00","title":"\"Természetes, ha rosszul érezzünk magunkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac0bb0-4242-40b0-834e-5b065cc177c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltűntek az emberek és ez most így van jól. \r

\r

","shortLead":"Eltűntek az emberek és ez most így van jól. \r

\r

","id":"20200329_Vasarnap_delutan_teljesen_uresek_Budapest_utcai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac0bb0-4242-40b0-834e-5b065cc177c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8ceec-7da7-40ea-be88-41ae6b954eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Vasarnap_delutan_teljesen_uresek_Budapest_utcai","timestamp":"2020. március. 29. 16:09","title":"Vasárnap délutánra kiürültek Budapest utcái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította a vészhelyzet. A Máltai Szeretetszolgálat iskolái nem tartanak itt, de az átálláshoz hagytak türelmi időt, az értékelést átmenetileg mellőzik.","shortLead":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította...","id":"20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d91a6c4-c570-4bc8-b6ab-ed99e880fbcf","keywords":null,"link":"/360/20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","timestamp":"2020. március. 28. 14:00","title":"Távoktatás? Nem most van a nagydolgozatok íratásának ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","shortLead":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","id":"20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89115082-fc97-46f4-bfc1-dda0f69ffd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","timestamp":"2020. március. 28. 17:29","title":"Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a vonatokon is - Hétfőtől menetrendváltozás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel zeneszerző, a kortárs zene kiemelkedő alakja - közölte a lengyel média. Az ő zenéje hallható többek közt a Stephen King regényéből készült Ragyogás, illetve Martin Scorsese Viharsziget című filmjében is. ","shortLead":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel...","id":"20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d590993-9550-47a5-89f0-06bd91be9b94","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","timestamp":"2020. március. 29. 11:28","title":"Elhunyt Krzysztof Penderecki lengyel zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben igaz, hogy lehetett látni látni üres polcokat, de csak azért, mert a szokásos mennyiségek sokszorosát vették az emberek. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben igaz, hogy lehetett látni látni üres polcokat, de csak azért, mert a szokásos mennyiségek...","id":"20200329_Schanda_Tamas_allamtitkar_szerint_sokan_bespajzoltak_de_nem_lesz_aruhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965f0d59-8690-4f0e-b397-edda80d3682f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Schanda_Tamas_allamtitkar_szerint_sokan_bespajzoltak_de_nem_lesz_aruhiany","timestamp":"2020. március. 29. 20:25","title":"Az államtitkár szerint sokan bespájzoltak, de nem lesz áruhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és nagyon sok mindenben van hiányérzetünk. Ez utóbbiból az egyik legidegesítőbb és legkárosabb a mozgáshiány: gyűlik a stressz és gyűlnek a kilók, és az országos tiszti főorvos hiába mondja el kedvesen minden nap, hogy mozogjunk, mert a mozgás jót tesz, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Éppen ezért megpróbáltunk erőt és ötleteket meríteni egymásból, és most megosztjuk, hogy mi hogyan próbáljuk meg mozgással megtölteni ezt a kényszerű leállást.","shortLead":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és...","id":"20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba255144-4330-4101-830c-922ca00c973d","keywords":null,"link":"/elet/20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","timestamp":"2020. március. 29. 20:00","title":"„Ha valakit, akkor magamat nem hagyhatom cserben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]