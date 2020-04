Kiürült utcákról, a Central Parkban felállított sátorkórházról, mégis olajozottan működő, folyamatos tájékoztatásról számoltak be lapunknak New York-ban élő magyarok. A 8 és félmilliós amerikai metropoliszban már most 47 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, de a legrosszabb még bőven hátravan. A Times Square nyomasztóan üres, ahol korábban fizikailag lehetetlen lett volna megtartani a két méter távolságot, most senki nem jár, az emberek pedig visszahúzódtak otthonaikba és várják a végét.

„A legrosszabb, hogy nem tudjuk, mikor lesz vége, egy ismeretlen bolygón járunk, ahol előttünk még nem járt senki, az egész egy nagy kísérlet. Ahogy a hatóságok is fogalmaztak: mintha egy hegyre másznánk fel, ahol hiába érjük el a csúcsot, még le is kell jönni épségben” – mondta a New York-i járványhelyzetről Janzsó Viktor, aki évek óta az amerikai nagyvárosban él.

New York városa alig néhány hét alatt lett az amerikai koronavírus-járvány egyik gócpontja, magyar idő szerint csütörtök reggeli adatok szerint több mint 47 ezer fertőzött van, a betegség pedig 1374 ember életét követelte. (New York államban pedig közel 84 ezer fertőzöttről és 1900 halottról tudnak.) Ezzel a helyzet lassan súlyosabb lesz a városban, mint a fertőzés kiindulópontjának tartott kínai Vuhanban, már ha a kínai hivatalos adatokat hitelesnek vesszük. Kritikus a helyzet az Egyesült Államok többi részén is, országszerte több mint 216 ezer megbetegedést regisztráltak, és több mint ötezren haltak meg.

Az amerikai kormány modellezésekre alapuló előrejelzése sem túl biztató, a CNN szerint azzal számolnak, hogy a következő hetekben 100 és 240 ezer közötti amerikai halhat meg.

Miközben pedig sok amerikai nagyváros még csak várakozó álláspontra helyezkedett, New York a legrosszabb napokra készül.

„A következő vasárnap, április ötödike lesz a demarkációs vonal. Eddig az időpontig kell felkészülnünk a következő hétre, amikor a fertőzöttek számának hatalmas növekedésre számítunk” – figyelmeztetett Bill de Blasio polgármester.

Jól tudják ezt a város lakói is, akik fegyelmezetten, de kissé aggódva figyelik a fejleményeket. Arra azonban valószínűleg egyikük sem számított, hogy szinte egyik napról a másikra megváltozik az életük.

„Lassan több hónapnak tűnik, ami még csak két hete kezdődött” – mesélt a mindennapokról a hvg.hu-nak Janzsó Viktor, aki szerint az elején a vírus szép lassan, észrevétlenül kúszott be az életükbe.

„Mint sok más országban, az elején itt sem vették komolyan a híreket az emberek. Viccből vagy dacból nem akartak tudomást venni róla, mindenki azt mondta, túl van lihegve. A bomba egyik napról a másikra robbant, amikor bejelentették a korlátozó intézkedéseket: kiürültek az utcák, a terekről eltűntek az emberek, mindenki visszahúzódott az otthonába” – emlékezett vissza.

Janzsó Viktor ugyanakkor arra is rámutatott: az amerikaiak két dologban igazán világhírűek, a logisztikában és a showbusinessben, a jelenlegi helyzetben pedig mindkettőnek hasznát veszik.

„Bezártak a mozik, kiürült a Broadway, az ő szerepüket most a helyi politikusok és a televíziós társaságok vették át, és a tájékoztatást mindennél fontosabbnak tartják” – mesélte.

A folyamat délelőtt 11 órakor kezdődik Andrew Cuomo New York állam kormányzójának tájékoztatásával, őt követi a már említett Bill de Blasio polgármester, majd délután Phil Murphy New Jersey-i kormányzót követve Donald Trump amerikai elnök tájékoztatja a lakosságot. Minden adást élőben adnak a televíziós társaságok, rengeteg számot, adatot közölnek és soha nem felejtik el lelkesíteni az embereket.

„Össze kell fogni, ki kell tartani és túl leszünk rajta” – ez most a fő üzenet.

A legfontosabbnak az Egyesült Államokban is a frontvonalon dolgozók védelmét és a kapacitásbővítést tartják, nemrég a városba érkezett a haditengerészet kórházhajója, sőt a Central Parkban is sátorkórházat állítottak fel, komplett intenzív osztályokkal, lélegeztetőgépekkel.

Azt persze Janzsó Viktor is elismeri, hogy nehezen ment az átállás a vészhelyzeti üzemmódra.

„Aki ismeri New Yorkot, az tudja, hogy ebben a városban teljesen elképzelhetetlen, hogy egymástól két méterre álljanak az emberek. Most, hogy kiürültek az utcák, ez valamivel könnyebb és a hatóságok is nagyon komolyan veszik, még pénzbüntetést is fontolgatnak azokkal szemben, akik nem tartják be” – mondta.

A városban egyébként nincs kijárási tilalom, sőt az egészségük megőrzése miatt még bátorítják is arra az embereket, hogy sétáljanak a szabadban, de kizárólag parkokban, maszkot használva és egyedül. A metró is teljesen kiürült, egyes buszjáratokat ingyenessé tettek, és a még nyitva tartó boltokban egyszerre csak meghatározott számú ember lehet bent.

„Furcsa látvány, hogy a világ legnagyobb fogyasztói társadalmában sorban állnak az emberek, hogy élelmiszerhez jussanak” – mondta.

Arról nincs szó, hogy bármilyen termékből hiány lenne. Az elején az emberek elkapkodták a tisztítószereket, a WC papírt és a kéztörlőt, ezekből ezért limitálták, mennyit lehet venni. Így, ha nem is mindig a legjobb minőségű termékhez, de mindenhez hozzá lehet jutni. Nem véletlen, hogy a városban a hősként tisztelt egészségügyi dolgozók, rendőrök és tűzoltók mellé felsorakoztak a kamionsofőrök is, akik biztosítják a folyamatos ellátást.

Szellemváros lett a környék

Több New Yorkban élő magyar gazdaságilag is nehéz helyzetbe került a vírus miatt. Mihály például felszolgálóként dolgozott, amíg be nem zárt a kávézó, ahol dolgozott. Először rövidített nyitvatartással próbálkoztak, de mint fogalmazott, „szellemváros lett a környék, így semmi értelme nem volt kinyitni.”

„Most attól hangos minden, hogy a vírusnak már több áldozata van, mint ahányan a 9/11-es terrortámadásban meghaltak, miközben úgy érzem, Trump teljesen tehetetlen, össze-vissza beszél” - utalt Mihály az amerikai politikai helyzetre.

Hogy valamennyi bevétele legyen, ételfutárnak jelentkezett, de szerinte most “aki él és mozog, és szeretne egy kis bevételhez jutni, futárként dolgozik, így várólistán vagyok.”

Mihály hallotta, hogy a magyar kormány segít hazajutni azoknak, akik ezt szeretnék, de úgy tudja, itthon sem jobb a helyzet, így marad és vár.

„Esténként maszkokat varrok otthon textilből, elsősorban magamnak és a barátaimnak” – számolt be a mindennapjairól, miközben a várost leginkább egy apokalipszisről szóló sci-fi filmhez tudná hasonlítani.

Távgyógyítás telefonon

New Yorkban március 16-a óta az iskolák is zárva vannak, Magyarországhoz hasonlóan távoktatásra álltak át – mondta a hvg.hu-nak Abella Veronika, aki két kisgyermekével él a városban. Az édesanya szerint az átállás nem volt zökkenőmentes, a minisztériumnak egy hétbe tellett összerakni az új oktatási rendszert.

Veronika arra is panaszkodott, hogy a hiánycikkek ára nagyon felment, míg egy hónapja egy 50 darabos doboz maszkot 10 dollárért lehetett megvenni, a múlt héten már 65 dollár volt. Nagy problémát jelent, hogy az orvosi vizsgálatok is gyakorlatilag megszűntek, teljesen átálltak weborvoslásra.

„Miközben ezeket a sorokat írom, éppen a gyerekek tüdőgyógyásza hív, hogy a rendelőlátogatás helyett a jövő heti időpontot telefonhívásra cseréli” – tette hozzá.

A kilakoltatásokat viszont felfüggesztették az elkövetkező 90 napra, így azok, akik nem tudnak albérletet fizetni, mert elveszítették a munkájukat, megnyugodhatnak kicsit, nemfizetés miatt senkit sem lehet utcára tenni abban a városban, ahol bérli a lakását. Ami viszont Veronika szerint rossz hír, hogy elszaporodtak az ázsiaiak elleni gyűlölettámadások, ezt azonnal büntetik, külön segélyvonalat is létrehoztak miatta a hatóságok.

Janzsó Viktorék a súlyosbodó helyzet ellenére nem félnek, de tisztában vannak vele, hogy ők sem golyóállók, a vírust mindenki elkaphatja.

„Az életnek nem lehet gátat szabni, el kell menni a boltba, a szervizbe, kijárunk futni a parkba, próbálunk sportolni és egészségesek maradni, de azért nyomasztó érzés, hogy a világ fővárosában élünk, és üresek az utcák. Megszűnt minden, ami New Yorkot várossá teszi, kicsit olyan, mintha egy faluban élnénk télen, ahol mindenki behúzódik az otthonába” – mondta.

A barátokkal, családdal virtuálisan kapcsolatban vannak, és tartják egymásban a lelket.

Hűtőkamionok a halottaknak

A nyomasztó hangulatot csak erősíti, hogy a keleti parti nagyvárosban egyre több kép és videó jelenik meg azokról a hűtőkamionokról is, melyek a koronavírus-járvány miatt halottasházként működnek. Az egyenként 44 holttest tárolására alkalmas járműveket a nagyobb kórházak mellé telepítették, és külön sátrakat is emeltek a hatóságok.

Michael Lanotte, a New York államban lévő ravatalozók igazgatói szövetségének vezetője azt közölte, hogy ezek elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy az elhunytakat emberséges körülmények között őrizzék, amíg átszállíthatják őket a ravatalozókba.

New Yorkba eközben több mint ötszáz orvos, kétezer nővér és 250 mentő érkezik a következő napokban az Egyesült Államok különböző részeiről, hogy megpróbáljanak segítséget nyújtani a vészhelyzetben, ami egyre jobban maga alá temeti a 8 és félmilliós nagyvárost és egészségügyi rendszerét.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a rendkívüli bejelentést Bill de Blasio polgármester nem az irodájából, de még nem is a lakásából, hanem Queens egyik teniszcentrumából tette, melyet kórházzá alakítottak át, mert a kerület központi intézménye már megtelt.

Vannak azonban arra utaló jelek is, hogy a szövetségi és a helyi vezetésnek is egyre kellemetlenebb a helyzet. A Bloomberg hírügynökség szerint több amerikai tagállamban a kórházvezetők elbocsátással fenyegetik az orvosokat és az ápolókat, ha a sajtónak nyilatkozva panaszkodnak az egészségügyi eszközök vagy védőruhák hiányára, a munkakörülményekre, de a hírügynökség szerint konkrét elbocsátásokra is sor került már emiatt.