[{"available":true,"c_guid":"a2b532e4-8c72-4a80-8cc6-7b30b252bdcf","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"vilag","description":"Hollandiában fejleszthetik ki a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"Hollandiában fejleszthetik ki a koronavírus elleni vakcinát.","id":"20200401_Egymilliard_dollar_koronavirus_elleni_oltoanyagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b532e4-8c72-4a80-8cc6-7b30b252bdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b24cc9-2f87-4dd2-9688-0a14d5f2f242","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egymilliard_dollar_koronavirus_elleni_oltoanyagra","timestamp":"2020. április. 01. 14:50","title":"Egymilliárd dollárt adnak a koronavírus elleni oltóanyagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi videó remekül bemutatja, hogyan teríti szét a légáramlat az akár fertőző nyálcseppeket zárt helyiségben.","shortLead":"Az alábbi videó remekül bemutatja, hogyan teríti szét a légáramlat az akár fertőző nyálcseppeket zárt helyiségben.","id":"202000401_koronavirus_jarvany_maszk_hordasa_tusszentes_nyalcseppek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe481862-8d4e-43ae-96af-5b6594c10bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/202000401_koronavirus_jarvany_maszk_hordasa_tusszentes_nyalcseppek","timestamp":"2020. április. 01. 09:03","title":"Beszédes videó: ezért hasznos, ha mindenki maszkot hord járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatósági karanténra figyelmeztető vörös jelzést viszont óvatosságból még kint hagyják az intézmény kapuján. ","shortLead":"A hatósági karanténra figyelmeztető vörös jelzést viszont óvatosságból még kint hagyják az intézmény kapuján. ","id":"20200402_erdi_idosotthon_karanten_vege_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b64e61f-a647-486e-938d-b1991138d0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_erdi_idosotthon_karanten_vege_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 13:10","title":"Mégsem koronavírusos az érdi idősotthon lakója, feloldották a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások számítógépébe.","shortLead":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások...","id":"20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc068663-258c-4be9-90bd-b08bdbdf65e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","timestamp":"2020. április. 02. 10:43","title":"Új módszerrel támadnak a járványt kihasználó csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás a hvg.hu-nak azt mondta, a kormány ezen a héten bejelentheti a döntést. Nagyon sok forgatókönyv szóba jöhet. ","shortLead":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás...","id":"20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba67b392-80d0-4d69-b6a9-c11cf2db7169","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 06:30","title":"Az érettségi időpontja részletkérdés, vannak ennél nagyobb problémák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon szervezett keretek között nyújthatunk majd segítséget azoknak, akiknek a járvány miatt erre a legnagyobb szükségük van.","shortLead":"A Facebookon szervezett keretek között nyújthatunk majd segítséget azoknak, akiknek a járvány miatt erre a legnagyobb...","id":"20200401_facebook_koronavirus_jarvany_segitseg_onkentes_felajanlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ce7315-3cbf-4bf1-821a-c61e00c90d18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_facebook_koronavirus_jarvany_segitseg_onkentes_felajanlas","timestamp":"2020. április. 01. 10:38","title":"Figyelje a Facebookot, hamarosan ön is segíthet a járvány miatt bajba jutott embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A koronavírus-járvány világszerte emberek százmillióinak forgatta fel az életét fenekestül. Ilyen helyzetben sokaknak teljesen újra kell építeniük magukat. Steven D' Souza és Diana Renner tanácsadók Nemtudás című könyvének határzónákról, az ismeretlenről és ezzel kapcsolatos szemléletmódokról szóló része segítséget nyújthat ebben. ","shortLead":"A koronavírus-járvány világszerte emberek százmillióinak forgatta fel az életét fenekestül. Ilyen helyzetben sokaknak...","id":"20200401_Miert_felunk_megujulni_valtoztatni_valtani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68424d-1597-40f7-8832-ed27d5dd7966","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200401_Miert_felunk_megujulni_valtoztatni_valtani","timestamp":"2020. április. 01. 15:15","title":"Változtatni, váltani kényszerül a járvány miatt? Ezeket tartsa a fejében!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar költségvetés eddig nem szakadt bele a válság kezelésébe, Orbán „történelmi” csomagja is valószínűleg más országokéhoz képest kicsi, de célzott és megfontolt lesz. Az intézkedések nagy része április közepén, május elején léphet életbe, amikor remélhetőleg már az ország újranyitása lesz terítéken. Az csak évek múlva fog kiderülni, hogy ez volt-e a hatékony megoldás.","shortLead":"A magyar költségvetés eddig nem szakadt bele a válság kezelésébe, Orbán „történelmi” csomagja is valószínűleg más...","id":"20200401_koronavirus_gazdasagelenkites_csomag_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f92e84-911a-4cf9-839f-ab253c51c43f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_koronavirus_gazdasagelenkites_csomag_koltsegvetes","timestamp":"2020. április. 01. 06:30","title":"Könnyen lehet, hogy Orbánéknak van igazuk, és nem kell ész nélkül szórni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]