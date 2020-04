Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen már 804 fertőzöttről tudnak Ukrajnában és 20-an haltak meg.","shortLead":"Összesen már 804 fertőzöttről tudnak Ukrajnában és 20-an haltak meg.","id":"20200402_Ukrajnaban_57_gyermek_is_elkapta_a_virust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44d06a9-4a44-4b19-b6a3-31dd22b5d35f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_Ukrajnaban_57_gyermek_is_elkapta_a_virust","timestamp":"2020. április. 02. 20:16","title":"Ukrajnában 57 gyerek is elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy hét igazgatási szünetet is szeretne a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete.","shortLead":"Négy hét igazgatási szünetet is szeretne a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók...","id":"20200402_kozigazgatas_dupla_ber_szakszervezet_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffbe2ec-5bd8-47cf-9d68-2233a2f4f095","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_kozigazgatas_dupla_ber_szakszervezet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 11:40","title":"Dupla bért kér a közszolgáknak a szakszervezet a járvány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében az egyházi szociális intézmények ingyen hozzájutnának az általuk használt ingatlanokhoz.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött...","id":"20200401_Ingyen_megkapnak_ingatlanjaikat_az_egyhazi_szocialis_intezmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4b75bf-139d-441e-990f-7f3f4d0a803d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Ingyen_megkapnak_ingatlanjaikat_az_egyhazi_szocialis_intezmenyek","timestamp":"2020. április. 01. 15:58","title":"Ingyen megkapnák ingatlanjaikat az egyházi szociális intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834081ad-c0b5-45fa-ae12-8f3422639e25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jég rétegei magukba zárva őrzik az évszázadokkal ezelőtti levegő szennyezettségének nyomait. Brit kutatók a svájci-olasz Alpok egy gleccserének jegét vizsgálva találtak értékes adatokat a korabeli brit életmódról és a történelem viharairól.","shortLead":"A jég rétegei magukba zárva őrzik az évszázadokkal ezelőtti levegő szennyezettségének nyomait. Brit kutatók...","id":"20200401_thomas_becket_meggyilkolasa_ii_henrik_olom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=834081ad-c0b5-45fa-ae12-8f3422639e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c317f38d-a506-4321-a5a1-3c77ab5c7720","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_thomas_becket_meggyilkolasa_ii_henrik_olom","timestamp":"2020. április. 01. 21:03","title":"Egy középkori gyilkosság jégbezárt titkait tárta fel egy lézeres kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edbd3e2-5162-4298-8e85-c1bc7466c1d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vint Cerf, az internet egyik atyja a Twitteren közölte, hogy megfertőződött a koronavírussal.","shortLead":"Vint Cerf, az internet egyik atyja a Twitteren közölte, hogy megfertőződött a koronavírussal.","id":"20200401_vint_cerf_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0edbd3e2-5162-4298-8e85-c1bc7466c1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31486be-fe91-47f5-97bf-6590038b7266","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_vint_cerf_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 18:03","title":"Az internet egyik kitalálója is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai vagytok a körülöttük tomboló viharban\" – írta az olasz oktatási miniszter (ott van ilyen) az ottani pedagógusoknak.\r

\r

","shortLead":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai...","id":"20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7157b8-bc79-4ad5-aea4-af1876efda31","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","timestamp":"2020. április. 02. 10:04","title":"Egy Olaszországban tanító pedagógus elgondolkodtató levelet írt a magyar kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most kifejlesztett pozitív kontrollanyag segítségével elkerülhető az, hogy a tesztek negatív eredményt mutassanak a vírushordozóknál.","shortLead":"Egy most kifejlesztett pozitív kontrollanyag segítségével elkerülhető az, hogy a tesztek negatív eredményt mutassanak...","id":"20200401_Koronavirus_az_Europai_Bizottsag_kutatoi_uj_kontrollanyagot_fejlesztettek_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb0a0e-39da-4cbf-bc45-154fb2939416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_Koronavirus_az_Europai_Bizottsag_kutatoi_uj_kontrollanyagot_fejlesztettek_ki","timestamp":"2020. április. 01. 17:12","title":"Új kontrollanyagot fejlesztettek ki a koronavírusra az Európai Bizottság kutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","shortLead":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","id":"20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7270f2-5f41-413a-bae6-f863ac02f34c","keywords":null,"link":"/sport/20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","timestamp":"2020. április. 01. 17:50","title":"Törölték a wimbledoni tenisztornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]