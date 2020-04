Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hódmezővásárhelyen már áprilistól csak korábbi fizetésük negyedét vihetik haza azok, akiket a járványhelyzet miatt szabadságoltak, máshol még ügyeskednek az önkormányzati dolgozók bérével. A legtöbb településen nyár közepéig bírják, aztán bedobják a törölközőt, ha nem nyúl a hónuk alá a kormány. Az önkormányzatok kifeszítve várják a miniszterelnök szerdai gazdaságcsomagját
2020. április. 03. 15:50 A Németország felé tartó tehervonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalhoz is visz pár konténernyi ellátmányt.
2020. április. 02. 14:41
Elindult Vuhanból a vonat, amelyik Mészáros cégének is szállít
Közzétette a Geekbench annak a tesztnek az eredményét, amit a még csak beharangozott Galaxy Note20+-szal végeztek el.
2020. április. 03. 18:33
Csináltak egy erőpróbát a Samsung Galaxy Note20+-on, elég jól sikerült
Nicolás Maduro elnök szerint a turistahajó támadni akart.
2020. április. 03. 17:16
Lövéseket adott le, nekiment egy német óceánjárónak, majd elsüllyedt egy venezuelai hadihajó
A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.
2020. április. 02. 12:03
Menekülttáborban is megjelent a koronavírus Görögországban
Egymilliárd forintra értékelt vagyonnal kezdett új életet az a cég, amely néhány követelés megvásárlásával közreműködött Andy Vajna egyik üzletében.
2020. április. 02. 12:00
Andy Vajna közelében volt, két év alatt egymilliárdot hozott össze
Egy friss tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak.

\r

","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak.\r

\r

2020. április. 03. 12:15
Becslések szerint közel minden ötödik diák nem fér hozzá az online távoktatáshoz
A most közölt adatok csökkenést mutatnak, de még így is nagyon magas a halálozás.
2020. április. 03. 12:24
Koronavírus: 932-en haltak meg Spanyolországban