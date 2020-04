Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc","c_author":"Buzinkay György","category":"velemeny","description":"A Kínai Kommunista Pártnak kötelessége a nemzetközi közvéleménynek tudtára adni, mely politikusai és miért hozták azokat a döntéseket, amelyek hatására hetekig elhallgatták a világ elől az elszabadult vuhani járványt. ","shortLead":"A Kínai Kommunista Pártnak kötelessége a nemzetközi közvéleménynek tudtára adni, mely politikusai és miért hozták...","id":"20200403_A_kinai_hivatalnokok_felelossege_a_vilagjarvanyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d4be7b-310a-41d5-83df-600b9345397d","keywords":null,"link":"/velemeny/20200403_A_kinai_hivatalnokok_felelossege_a_vilagjarvanyert","timestamp":"2020. április. 03. 12:40","title":"A kínai hivatalnokok felelőssége a világjárványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétmillió emberről van szó.","shortLead":"Kétmillió emberről van szó.","id":"20200404_Ausztralia_azt_keri_hagyjak_el_az_orszagot_a_kulfoldiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ad421-f6e3-403a-b163-d9b91fae4b78","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Ausztralia_azt_keri_hagyjak_el_az_orszagot_a_kulfoldiek","timestamp":"2020. április. 04. 09:25","title":"Ausztrália azt kéri, hagyják el az országot a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","shortLead":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435aac-33b0-4d3c-88be-7a99a47ae175","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. április. 04. 14:28","title":"Egy nap alatt 809 ember halt meg a koronavírus miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2bb670-5127-487d-a3ec-699019a341cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 58 ezren vesztették eddig életüket.","shortLead":"Több mint 58 ezren vesztették eddig életüket.","id":"20200404_11_millio_folott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af2bb670-5127-487d-a3ec-699019a341cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b53e7c-bad1-4977-9022-5a1723d54422","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_11_millio_folott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. április. 04. 08:07","title":"1,1 millió fölött a koronavírus-fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják úgy, hogy megéri a moratórium alatt is tovább fizetni a törlesztőrészleteiket, és minél hamarabb túl lenni a törlesztésen.","shortLead":"Sokan gondolják úgy, hogy megéri a moratórium alatt is tovább fizetni a törlesztőrészleteiket, és minél hamarabb túl...","id":"20200402_hitel_torlesztes_moratorium_valsag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d809683c-6a76-4633-a710-baf8fa5548a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_hitel_torlesztes_moratorium_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 18:56","title":"Közel százezren jelezték, hogy tovább törlesztik a hiteleiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt állítja, a felhatalmazási törvénynek csak az a lényege, hogy az emberek megmeneküljenek, a gazdaság pedig talpra álljon.","shortLead":"A külügyminiszter azt állítja, a felhatalmazási törvénynek csak az a lényege, hogy az emberek megmeneküljenek...","id":"20200403_Szijjarto_szerint_oriasi_szegyen_lenne_ha_a_Neppart_most_szavazna_Fidesz_tagsagarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66852ba2-34c1-4a39-91a6-133a3b9760ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Szijjarto_szerint_oriasi_szegyen_lenne_ha_a_Neppart_most_szavazna_Fidesz_tagsagarol","timestamp":"2020. április. 03. 20:35","title":"Szijjártó: Óriási szégyen lenne, ha a Néppárt most szavazna Fidesz tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szó összeférhetetlenségről – reagált az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Nincs szó összeférhetetlenségről – reagált az igazságügyi miniszter.","id":"20200403_varga_judit_anyos_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814e20ab-1b5b-4c1f-ba94-a728b80805c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_varga_judit_anyos_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal","timestamp":"2020. április. 03. 09:36","title":"Varga Judit anyósa az Országos Bírósági Hivatal vezetésébe készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El kellett halasztani az amerikai demokraták elnökjelölt-állító gyűlését.","shortLead":"El kellett halasztani az amerikai demokraták elnökjelölt-állító gyűlését.","id":"20200402_usa_elovalasztas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05dc2dc-1cb0-4530-a553-ea648bf22263","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_usa_elovalasztas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 20:13","title":"Később lehet meg Trump kihívója a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]