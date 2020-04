Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három hét alatt a német hatóságok kétszázezer, külföldön ragadt német állampolgárt menekítettek haza. Az akció folytatódik. \r

","shortLead":"Három hét alatt a német hatóságok kétszázezer, külföldön ragadt német állampolgárt menekítettek haza. Az akció...","id":"20200404_Nemetorszag_200_ezer_allampolgarat_menekitette_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20acf26e-dde5-4c66-9ada-06d47cefbe98","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Nemetorszag_200_ezer_allampolgarat_menekitette_haza","timestamp":"2020. április. 04. 17:24","title":"Németország 200 ezer állampolgárát menekítette haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa pénteken világszerte arra intette az embereket, hogy őrizzék meg a hitüket, és nyújtsanak vigaszt egymásnak az új típusú koronavírus-járvány adta nehéz időkben.","shortLead":"Ferenc pápa pénteken világszerte arra intette az embereket, hogy őrizzék meg a hitüket, és nyújtsanak vigaszt egymásnak...","id":"20200404_Ferenc_papa_Hosok_dolgoznak_a_korhazakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c25aa25-e361-43f2-836e-15f9239987bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Ferenc_papa_Hosok_dolgoznak_a_korhazakban","timestamp":"2020. április. 04. 07:12","title":"Ferenc pápa: Hősök dolgoznak a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9477b297-43ec-4c28-ba69-9ee10cb7f2d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségből ez lehet az egyik kiút a párt szerint.","shortLead":"A munkanélküliségből ez lehet az egyik kiút a párt szerint.","id":"20200403_korengedmenyes_nyugdij_mszp_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9477b297-43ec-4c28-ba69-9ee10cb7f2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dff792f-e37f-458d-a0d1-aaaae3a48008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_korengedmenyes_nyugdij_mszp_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 09:57","title":"Korengedményes nyugdíjat szorgalmaz az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Napról napra kevésbé nő a francia súlyos esetek száma, de még így is hatalmas erőfeszítésekkel tudják mindenkinek biztosítani a kezelést.","shortLead":"Napról napra kevésbé nő a francia súlyos esetek száma, de még így is hatalmas erőfeszítésekkel tudják mindenkinek...","id":"20200402_koronavirus_francia_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba5dc96-17ef-4be7-b2f7-de7da7234525","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_francia_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 21:31","title":"Ötezernél is több áldozata van a járványnak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap alatt 29 ezer új esetet regisztráltak. ","shortLead":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap...","id":"20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a2d3de-4a07-422d-8f2d-744b9bf9cde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. április. 03. 10:15","title":"Nem látszik még a világjárvány vége: 80 ezer újabb fertőzés egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","shortLead":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","id":"20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba717fe3-f058-4ba6-85e0-17edf9ffe56b","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","timestamp":"2020. április. 04. 16:08","title":"708 halottja van a járványnak a briteknél, mégis reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90618286-450f-4b23-a60a-d7eb0380f723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beleállt a HVG Kiadó csapata is az új internetes kihívásba, és megalkottuk híres műremekek karanténosított változatát. Hogy mivel? Hát azzal, amit otthon találtunk: ceruzákkal, gyorsfagyasztott pizzával, egy szakadt pólóval, konyhai dolgokkal. A háziasított művészetet mint időtöltést csak ajánlani tudjuk ezekben a nehéz napokban.","shortLead":"Beleállt a HVG Kiadó csapata is az új internetes kihívásba, és megalkottuk híres műremekek karanténosított változatát...","id":"20200403_Az_Asito_inas_en_vagyok_avagy_hogyan_ussuk_el_az_idot_mualkotasok_haziasitasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90618286-450f-4b23-a60a-d7eb0380f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059af393-18f1-4eaf-817e-e5fbf865d349","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Az_Asito_inas_en_vagyok_avagy_hogyan_ussuk_el_az_idot_mualkotasok_haziasitasaval","timestamp":"2020. április. 03. 18:07","title":"„Az Ásító inas én vagyok”, avagy hogyan üssük el az időt műalkotások háziasításával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e806278-8b00-493e-9249-c6588e1fd20f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánvíz melegedése miatt bizonyos bálnafajok egyre gyakrabban \"rátévednek\" a hajózási útvonalakra táplálékkeresés közben, ami jelentősen növeli a halálos kimenetelű összeütközések kockázatát a vízi járművek és a tengeri emlősök között.","shortLead":"Az óceánvíz melegedése miatt bizonyos bálnafajok egyre gyakrabban \"rátévednek\" a hajózási útvonalakra táplálékkeresés...","id":"20200403_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_balnak_hajok_utkozes_kockazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e806278-8b00-493e-9249-c6588e1fd20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bb34ee-e8ca-444c-a34a-42bda095a8aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_balnak_hajok_utkozes_kockazata","timestamp":"2020. április. 03. 10:03","title":"Szomorú következmény: egyre többször ütköznek a bálnák hajókkal a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]