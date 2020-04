Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijelölt cégek közt van például a Philips is.","shortLead":"A kijelölt cégek közt van például a Philips is.","id":"20200403_donald_trump_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeff07a-98de-42e1-a5c6-30f78913576e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_donald_trump_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 05:27","title":"Trump kérésére hat cég mostantól csak lélegeztetőgépeket gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer halottal kell számolni Svédországban az elhúzódó Covid-19-járvány miatt Stefan Löfven svéd miniszterelnök szerint.","shortLead":"Több ezer halottal kell számolni Svédországban az elhúzódó Covid-19-járvány miatt Stefan Löfven svéd miniszterelnök...","id":"20200404_Tobb_ezer_halottra_szamit_az_orszagban_a_sved_miniszterelnok_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8353047-8477-4c05-9fc1-0f8c3b12bb42","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Tobb_ezer_halottra_szamit_az_orszagban_a_sved_miniszterelnok_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 07:42","title":"Több ezer halottra számít az országban a svéd miniszterelnök a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhelyen már áprilistól csak korábbi fizetésük negyedét vihetik haza azok, akiket a járványhelyzet miatt szabadságoltak, máshol még ügyeskednek az önkormányzati dolgozók bérével. 