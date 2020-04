Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86856c67-5691-4854-8346-07fd4be57e0f","c_author":"Alföldy Erzsó / Hollandia","category":"360","description":"A holland médiában még a populisták is aggodalommal figyelik, mit kezd Orbán Viktor a felhatalmazási törvényben szerzett jogosítványaival. ","shortLead":"A holland médiában még a populisták is aggodalommal figyelik, mit kezd Orbán Viktor a felhatalmazási törvényben...","id":"20200405_Hollandiabol_nezve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86856c67-5691-4854-8346-07fd4be57e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7d75bf-95e5-4e62-9576-bb4f72327dc0","keywords":null,"link":"/360/20200405_Hollandiabol_nezve","timestamp":"2020. április. 05. 17:35","title":"Hollandiából nézve Magyarország kvázi-diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","shortLead":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","id":"20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61c45ce-7ad7-4ade-9aec-f72c28d4d949","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","timestamp":"2020. április. 06. 11:21","title":"Ég az erdő az egykori csernobili atomerőmű körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Nagy oktatási és szociális kísérlet a közoktatás digitális térbe helyezése, amire a legtöbb helyen izgalmas kihívásként tekintenek, de az új helyzet magában hordozza a kockázatát annak is, hogy a leszakadó rétegek hátrányai várhatóan még inkább nőnek. Ebben az országos méretű kísérletben kiderül ugyanis, hogy nem a digitális oktatás jelent gondot, hanem a társadalmi problémák. ","shortLead":"Nagy oktatási és szociális kísérlet a közoktatás digitális térbe helyezése, amire a legtöbb helyen izgalmas kihívásként...","id":"20200406_A_tarsadalmi_problemakat_a_jarvany_csak_felnagyitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa80ff31-607d-4ad9-9488-635a27b1076b","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_tarsadalmi_problemakat_a_jarvany_csak_felnagyitja","timestamp":"2020. április. 06. 18:00","title":"Videó: Benéztünk a családokhoz, akiknél a társadalmi kísérlet zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66eb4b9-e079-4b48-af64-83c48a3db4c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 12 milliós város új kulturális szimbóluma lesz a 170 ezer négyzetméteres tengerparti komplexum.","shortLead":"A 12 milliós város új kulturális szimbóluma lesz a 170 ezer négyzetméteres tengerparti komplexum.","id":"20200405_A_legjobbak_koze_valogattak_a_magyar_epitesziroda_tervet_a_Sencseni_Operahaz_nemzetkozi_tervpalyazatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d66eb4b9-e079-4b48-af64-83c48a3db4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30151745-8acd-4d1d-ab21-49234e18d28f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200405_A_legjobbak_koze_valogattak_a_magyar_epitesziroda_tervet_a_Sencseni_Operahaz_nemzetkozi_tervpalyazatan","timestamp":"2020. április. 05. 10:43","title":"Magyar építészek is esélyesek a legújabb kínai operaház tervpályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálozás csökkenő tendenciája \"jó jel lehet\" az amerikai elnök szerint.","shortLead":"A halálozás csökkenő tendenciája \"jó jel lehet\" az amerikai elnök szerint.","id":"20200406_donald_trump_amerikai_new_york_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830b7798-5eb7-4018-bbbc-0932278adc44","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_donald_trump_amerikai_new_york_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 06:45","title":"Trump: Már látjuk a fényt az alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az intézkedésre egyelőre csak elővigyázatossági okokból van szükség.","shortLead":"Az intézkedésre egyelőre csak elővigyázatossági okokból van szükség.","id":"20200406_Elkulonitik_idos_es_rossz_egeszsegi_allapotu_hajlektalanokat_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895a6f4e-3f0a-4bac-aaee-58c7c82d0d8d","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Elkulonitik_idos_es_rossz_egeszsegi_allapotu_hajlektalanokat_Budapesten","timestamp":"2020. április. 06. 14:15","title":"Elkülönítik idős és rossz egészségi állapotú hajléktalanokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397da295-aa53-4424-bbd4-225fcf9c83e6","c_author":"","category":"itthon","description":"Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. ","shortLead":"Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. ","id":"20200405_Pozitiv_lett_a_koronavirus_tesztje_a_kardiologiai_intezet_foigazgatojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=397da295-aa53-4424-bbd4-225fcf9c83e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec21dc72-139f-46a0-8bf2-e9fe128d31ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Pozitiv_lett_a_koronavirus_tesztje_a_kardiologiai_intezet_foigazgatojanak","timestamp":"2020. április. 05. 15:38","title":"Pozitív lett a koronavírus tesztje a kardiológiai intézet főigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többen megsérültek egy balesetben.","shortLead":"Többen megsérültek egy balesetben.","id":"20200405_Lezartak_egy_szakaszon_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c943bb1b-0c88-4e58-9e4d-3eefdc835303","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_Lezartak_egy_szakaszon_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_utat","timestamp":"2020. április. 05. 10:11","title":"Lezárták egy szakaszon a ferihegyi gyorsforgalmi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]