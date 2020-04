Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","shortLead":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","id":"20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921418cc-9c2b-4b3a-94e2-4616ac40a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","timestamp":"2020. április. 07. 15:03","title":"A többinél kényelmesebb és biztonságosabb arcmaszkot fejlesztettek kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha feloldották a kijárási és utazási korlátozásokat, csak akkor fog összeülni a pártcsalád politikai gyűlése.","shortLead":"Ha feloldották a kijárási és utazási korlátozásokat, csak akkor fog összeülni a pártcsalád politikai gyűlése.","id":"20200407_neppart_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e880d6-08a6-4441-9e9d-0c53f3364477","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_neppart_fidesz","timestamp":"2020. április. 07. 13:40","title":"Nem dönt a Néppárt a Fideszről a járvány végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40 önkéntesnek adják be.","shortLead":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40...","id":"20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee42055-bb3c-4cdb-a76d-09bf157216f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","timestamp":"2020. április. 07. 19:23","title":"Indul az újabb koronavírus elleni vakcina emberes tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff3aadd-d55a-4c15-841c-06cd43e235c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thomas Modly egy hete még ostobának nevezte és kirúgta a Roosevelt hadihajó kapitányát, amiért azt kérte, hogy a legénységet mentsék ki. Most beadta a lemondását.","shortLead":"Thomas Modly egy hete még ostobának nevezte és kirúgta a Roosevelt hadihajó kapitányát, amiért azt kérte...","id":"20200408_koronavirus_usa_haditengereszet_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff3aadd-d55a-4c15-841c-06cd43e235c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb02029-f4fa-4e92-835a-f9631f0f5bc8","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_usa_haditengereszet_lemondas","timestamp":"2020. április. 08. 07:49","title":"Lemondott az amerikai haditengerészet vezetője, mert kirúgott egy, a járvány miatt aggódó kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni, a járvány miatt ugyanis túlterheltek lettek az amerikai kormányzati és kereskedelmi rendszerek.","shortLead":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b16adf6-6a49-4a8b-b75d-8fd7e11ff65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","timestamp":"2020. április. 07. 12:38","title":"A koronavírus-járvány miatt 40 éve nem használt programozási nyelvhez keresnek szakembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","id":"20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746bff28-3928-4e76-80a7-9b4a725e308b","keywords":null,"link":"/360/20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","timestamp":"2020. április. 06. 15:01","title":"TGM: Gyurcsány rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","shortLead":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","id":"20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5160b6a8-b265-49a3-9b29-699e02c99972","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","timestamp":"2020. április. 06. 16:26","title":"Gyógyszerhiánytól tartanak az ázsiai karanténok miatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0936c4e-5b47-49ee-8620-bfee4e94dbd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két kórházból száznál is több, összesen 112 thai egészségügyi dolgozót kellett karanténba küldeni amiatt a magyar turista miatt, aki miután Phuket szigetén a motorbalesete után kórházba került, nem említette meg, hogy fertőzött területről érkezett – írja a Bangkok Post nyomán a 444.hu.","shortLead":"Két kórházból száznál is több, összesen 112 thai egészségügyi dolgozót kellett karanténba küldeni amiatt a magyar...","id":"20200406_magyar_turista_thaifold_koronavirus_karantenba_kerult_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0936c4e-5b47-49ee-8620-bfee4e94dbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532d337-03fe-4164-aa54-94a6b458c764","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_magyar_turista_thaifold_koronavirus_karantenba_kerult_orvosok","timestamp":"2020. április. 06. 16:48","title":"112 thai orvos és ápoló került karanténba a balesetező magyar motoros miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]